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Опубликовано: Сегодня, 17:37

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В Мангистау с начала года зарегистрировано 9 случаев коклюша

В Мангистауской области в 2023 году 9 человек заболели коклюшем. Из них 6 зарегистрированы в городе Актау, а 3 - в Жанаозене. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Бердибек Саралтаев.
По словам спикера, в соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан, с 2, 3 и 4 месяцев начинается охват детей плановыми профилактическими прививками против коклюша. Повторная вакцинация проводится, когда ребенку исполняется полтора года, а затем в 6 лет.

- Сегодня охват прививками в области с начала года составляет 39,5%. Из них вакцинацией охвачено 7 895 двухмесячных детей, 7 662 ребенка в трехмесячном возрасте, 7 615 детей, достигших 4 месяцев, а также 7 415 полуторагодовалых малышей и 8 164 6-летних детей. В этом году число заболевших растет, жителям области проводится разъяснительная и санитарно-просветительная работа по профилактике коклюша в поликлиниках и в социальных сетях. Мы призываем население быть бдительнее, - сказал Бердибек Саралтаев.

Ренат Досаев, заведующий инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, рассказал о симптомах и способах профилактики коклюша.

- Коклюш - это форма заболевания, которая быстро распространяется среди детей. Латентный период заболевания длится до 2-15 дней. В первое время у ребенка появляется чихание, насморк, легкий сухой кашель. Температура тела повышается до 38,5 – 39°С и отсутствует аппетит к еде. Постепенно кашель усиливается. Ребенок краснеет, синеет, и иногда ребенок не может регулировать работу кишечника. Поэтому детям лучше ежедневно употреблять богатую витаминами, питательную пищу, - сказал Ренат Досаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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