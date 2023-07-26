«Ауыл – Ел бесігі»: 78 проектов реализуют в Мангистауской области в этом году

По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Мангистауской области Марины Альбековой, в период с 2019 по 2022 годы было реализовано 118 социально-важных проектов в 29 селах. На эти цели из бюджета выделили 19,9 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов.



На данный момент уже освоено и успешно завершено 102 проекта на общую сумму 14,4 млрд тенге. Эти проекты связаны со сферой инженерной и транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, а также культуры и спорта.

В 2023 году в рамках проекта планируется реализовать 78 проектов на сумму 9,9 млрд тенге: 68 касаются модернизации транспортной инфраструктуры, 10 – социальной инфраструктуры.

В своем выступлении Нурлан Ногаев дал поручения по ускорению работ и эффективному использованию выделенных денег.



- Мы видим, что реализация некоторых проектов затягивается, возникают технические проблемы. Тем не менее следует помнить, что проекты, финансируемые из республиканского бюджета, должны быть освоены в текущем году. Освоение бюджетных средств на низком уровне к годовому плану наблюдается во всех районах кроме города Актау. Неисполнение подрядчиками взятых на себя обязательств – одна из распространенных причин, из-за которой сроки завершения работ переносятся. Из-за халатности одних страдают другие, те, кто ждут рабочие места, те, кто ждут, когда в селе построят поликлинику или школу, - сказал Нурлан Ногаев.