Мангистауская область в 2023 году планирует принять более 320 тысяч туристов

По словам Нурлана Ногаева, значение развития туристической отрасли региона растет с каждым годом. Это можно увидеть в положительной динамике в отрасли. Развитие туризма напрямую зависит от транспортной инфраструктуры, сказал глава региона.



- Создаются все условия для прибытия туристов воздушным транспортом. При поддержке правительства самолеты совершают 110 авиарейсов в неделю в 24 направлениях по международным и внутренним маршрутам, в том числе 45 авиарейсов в 16 направлениях в страны дальнего и ближнего зарубежья, - сказал аким.



С начала года количество перевезенных пассажиров «международным аэропортом Актау» увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 407 490 пассажиров.



В рамках развития курортных зон в 2022 году местными инвесторами реализовано четыре проекта. В результате создано более 80 новых рабочих мест с привлечением более 1,1 млрд тенге инвестиций:



- Строительство визитного центра «Сартас»

- База отдыха «Фламинго Резорт» (ТОО «Фламинго»)

- Глэмпинг Teniz Village (ТОО «Techno west ltd»)

- База отдыха «AURA» (ТОО «Алека»)



- В 2023 году планируется реализация 6 инвестиционных проектов с созданием 210 рабочих мест, общая стоимость – 100 млрд тенге. Все эти проекты окажут положительный мультипликативный эффект для развития экономики региона, - сказал аким области Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.