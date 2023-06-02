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Опубликовано: Сегодня, 11:34

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Мангистауская область в 2023 году планирует принять более 320 тысяч туристов

Мангистаускую область в 2022 году посетили более 310 тысяч туристов из-за рубежа и других регионов страны. Это на 6% больше, чем в предыдущем году. Объем оказанных услуг в сфере туризма в регионе составил 11,5 млрд тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
По словам Нурлана Ногаева, значение развития туристической отрасли региона растет с каждым годом. Это можно увидеть в положительной динамике в отрасли. Развитие туризма напрямую зависит от транспортной инфраструктуры, сказал глава региона.

- Создаются все условия для прибытия туристов воздушным транспортом. При поддержке правительства самолеты совершают 110 авиарейсов в неделю в 24 направлениях по международным и внутренним маршрутам, в том числе 45 авиарейсов в 16 направлениях в страны дальнего и ближнего зарубежья, - сказал аким.

С начала года количество перевезенных пассажиров «международным аэропортом Актау» увеличилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 407 490 пассажиров.

В рамках развития курортных зон в 2022 году местными инвесторами реализовано четыре проекта. В результате создано более 80 новых рабочих мест с привлечением более 1,1 млрд тенге инвестиций:
 
- Строительство визитного центра «Сартас»
- База отдыха «Фламинго Резорт» (ТОО «Фламинго»)
- Глэмпинг Teniz Village (ТОО «Techno west ltd»)
- База отдыха «AURA» (ТОО «Алека»)

- В 2023 году планируется реализация 6 инвестиционных проектов с созданием 210 рабочих мест, общая стоимость – 100 млрд тенге. Все эти проекты окажут положительный мультипликативный эффект для развития экономики региона, - сказал аким области Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 4 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 13:53
Да не позорились бы уже.. какие туристы когда вы своим бестолковым горехояйствованием устраиваете то газовый геноцид то водный... учитесь у Израиля где суровые условия проживания но там они из некогда пустыни создали целые зелёные и процветающие города где питьевую воду можно пить в фонтанчиках места отведенные для питья..где подземные артезианские воды полностью покрывают дефицит воды и чистые уличные туалеты и сравнить с нашими к которым за километр не подойти из-за вони и постоянно при этом закрытых... тогда какого фига вообще открывали эти убожества под названием туалеты в Актау раз они не работают и постоянно стоят закрытыми и разбитыми!!!
 
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Lite (Посетители) Сегодня, 12:06
Туристический рай без газа, горячей воды и (возможно), электричества. dada

Добро пожаловать!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:41
Ногаев: Мангистауская область в 2023 году планирует принять более 320 тысяч туристов

Что бы потом их,туристов обвинять во всех проблемах.Не хватке горячей и питьевой воды , электричества, автогаза,!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 11:39
А как же газ на заправках, мы же тогда в очередях застрянем.
 
 

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