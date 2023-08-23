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Опубликовано: Сегодня, 13:58

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Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистау

Глава государства принял акима Мангистауской области. Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад об итогах социально-экономического развития Мангистауской области за 7 месяцев 2023 года и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Как сообщает пресс-служба акима области, Президенту было доложено о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства региона, нормализации инженерной инфраструктуры города Актау, а также реконструкции предприятия МАЭК.

На проведение ремонтных работ МАЭК на текущий год выделено 9,4 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге – в рамках инвестиционной программы МАЭК и 2,6 млрд тенге – из средств резерва акимата Мангистауской области. Также по поручению Президента из резерва Правительства выделено 4,9 млрд тенге на приобретение необходимого оборудования, сообщает пресс-служба акима области.

- Все эти средства будут направлены на предотвращения аварии и также укрепление материально-технической базы, которая позволит в будущем предотвратить подобного рода аварии, также было доложено (Президенту - прим.автора) о проведению работ по обеспечению питьевой водой. На сегодняшний день реализовывается 6 проектов в области, часть из них будут введены в конце этого года, а часть из них к концу следующего года. Эти проекты по завершению позволить обеспечить чистой питьевой водой жителей Мангистауской области, - сказал Нурлан Ногаев.

Также было доложено Президенту страны о проводимых работах о реконструкции и проведению текущих работ инфраструктур области, населенных пунто
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил Президенту, что за отчетный период в регионе запущено 6 инвестиционных проектов на сумму 5,3 млрд тенге. В целом, объем инвестиций в основной капитал региона за январь-июль составил 523 млрд тенге.

Глава государства был проинформирован о ходе выполнения поручения по решению проблемы дефицита питьевой воды. Для ее поэтапного решения в области до 2025 года реализуются 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров.

По итогам встречи Глава государства поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:26
Почему у нас ни одно серьезное дело не делается без поручения президента?
 
 

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