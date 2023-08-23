Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистау

Как сообщает пресс-служба акима области, Президенту было доложено о совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства региона, нормализации инженерной инфраструктуры города Актау, а также реконструкции предприятия МАЭК.



На проведение ремонтных работ МАЭК на текущий год выделено 9,4 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге – в рамках инвестиционной программы МАЭК и 2,6 млрд тенге – из средств резерва акимата Мангистауской области. Также по поручению Президента из резерва Правительства выделено 4,9 млрд тенге на приобретение необходимого оборудования, сообщает пресс-служба акима области.



- Все эти средства будут направлены на предотвращения аварии и также укрепление материально-технической базы, которая позволит в будущем предотвратить подобного рода аварии, также было доложено (Президенту - прим.автора) о проведению работ по обеспечению питьевой водой. На сегодняшний день реализовывается 6 проектов в области, часть из них будут введены в конце этого года, а часть из них к концу следующего года. Эти проекты по завершению позволить обеспечить чистой питьевой водой жителей Мангистауской области, - сказал Нурлан Ногаев.



Также было доложено Президенту страны о проводимых работах о реконструкции и проведению текущих работ инфраструктур области, населенных пунто

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил Президенту, что за отчетный период в регионе запущено 6 инвестиционных проектов на сумму 5,3 млрд тенге. В целом, объем инвестиций в основной капитал региона за январь-июль составил 523 млрд тенге.



Глава государства был проинформирован о ходе выполнения поручения по решению проблемы дефицита питьевой воды. Для ее поэтапного решения в области до 2025 года реализуются 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров.



По итогам встречи Глава государства поручил акиму обеспечить бесперебойную работу энергетической системы Мангистауской области и завершить реализацию задач в рамках комплексного плана социально-экономического развития региона.