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Опубликовано: Сегодня, 17:10

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Мангистауские школьники начали обучение в экспериментальной группе по рабочим квалификациям

В преддверии Дня знаний в экспериментальные группы по рабочим специальностям двух мангистауских колледжей приняли учащихся 10 классов общеобразовательной школы. Они получили возможность одновременно учиться в школе и колледже, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на областное управление образования.

Фото Центра общественных коммуникаций
Напомним, экспериментальная образовательная программа представляет собой освоение общеобразовательных дисциплин на базе школ и профессиональных модулей и дисциплин на базе колледжей.

В двух колледжах региона - Актауском технологическом колледже сервиса и Жанаозенском колледже сервиса и новых технологий, где проводится экспериментальное обучение, десятиклассники осваивают такие предметы, как «техническое обслуживание, «ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» и «сварочное дело».

В управлении образования отметили, что в экспериментальной группе школьники обучаются по рабочим квалификациям на базе организаций технического и профессионального образования, а общеобразовательные предметы они, как прежде, изучают в школах.

Срок обучения в экспериментальных группах составляет 1 год 5 месяцев, уточнили в ведомстве.

Обучающимся, успешно освоившим образовательные программы и прошедшим итоговую аттестацию в организациях среднего образования, выдаётся аттестат, а в организациях общего среднего, технического и профессионального образования присваивается квалификация и выдаётся диплом.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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