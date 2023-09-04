Мангистауские школьники начали обучение в экспериментальной группе по рабочим квалификациям

Напомним, экспериментальная образовательная программа представляет собой освоение общеобразовательных дисциплин на базе школ и профессиональных модулей и дисциплин на базе колледжей.



В двух колледжах региона - Актауском технологическом колледже сервиса и Жанаозенском колледже сервиса и новых технологий, где проводится экспериментальное обучение, десятиклассники осваивают такие предметы, как «техническое обслуживание, «ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» и «сварочное дело».



В управлении образования отметили, что в экспериментальной группе школьники обучаются по рабочим квалификациям на базе организаций технического и профессионального образования, а общеобразовательные предметы они, как прежде, изучают в школах.



Срок обучения в экспериментальных группах составляет 1 год 5 месяцев, уточнили в ведомстве.



Обучающимся, успешно освоившим образовательные программы и прошедшим итоговую аттестацию в организациях среднего образования, выдаётся аттестат, а в организациях общего среднего, технического и профессионального образования присваивается квалификация и выдаётся диплом.