Памятники истории Западного Казахстана могут войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

- Главная цель этого мероприятия - внедрение в ЮНЕСКО памятников природно-исторического краеведения Мангистау. Конечно, прежде всего археологи должны изучать священные места. При этом совместно с «QazaqGeography» мы пригласили специалистов из Японии, Азербайджана, Франции. Для нас это большая честь, - говорит руководитель управления туризма Мангистауской области Маулен Габдулкалиев.



- Сегодня мы проводим семинар, на котором обсуждаем аспекты и этапы современного документирования объектов историко-культурного наследия, связанных с Шелковым путем. В рамках семинара необходимо уделить особое внимание Западному Казахстану, в том числе Мангистаускому региону. На мероприятие приехали эксперты японского фонда доверия от организации ЮНЕСКО, Министерства культуры и спорта. Особое внимание будет уделено подготовке серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Волго-Каспийский коридор». Семинар стал площадкой для обсуждения вопросов, связанных с этим проектом, и поиска оптимальных способов его реализации, - сказал Ерик Султанов.

На семинаре, который собрал ученых и экспертов из разных стран, включая Казахстан, Японию, Великобританию, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Россию, были затронуты актуальные вопросы международного сотрудничества и координации усилий в рамках подготовки Серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Волго-Каспийский коридор».Основной целью мероприятия стало обсуждение аспектов и этапов современной документации памятников историко-культурного наследия, связанных с Шелковым путем. Участники семинара поделились своим опытом и знаниями о передовых методах документирования и сохранения уникальных объектов, представляющих историческую и культурную ценность.Открывая семинар, председатель правления РОО «QazaqGeography» Ерик Султанов отметил важность таких мероприятий в работе по сохранению историко-культурных памятников с последующим включением некоторых из них во Всемирный список наследия ЮНЕСКО.В рамках мероприятия также будет организован полевой выезд для изучения историко-культурного наследия Мангистауской области. Этот этап позволит участникам ближе познакомиться с реальными объектами, получить первостепенное представление об их значимости и на их примере изучить практическую часть.Так, будут изучены объекты, находящиеся на полуострове Тюб-Караган, в том числе проведены исследования в пределах каньона Шакпактысай, некрополя Косбаир, наскальной мечети Шакпак-ата, каньона Капамсай. Кроме того, запланировано посещение некрополя Кенты-Баба, могилы и подземной мечети Султан-епе и других объектов.Семинар в Актау подтвердил важность международного сотрудничества в сохранении и популяризации исторического и культурного наследия каспийской ветки Шелкового пути. Участники с содействием экспертов из разных стран обогатили общее понимание задач и вызовов, стоящих перед проектом, и приняли решение о дальнейших шагах для успешной реализации проекта.Мероприятие организовано при активной поддержке ЮНЕСКО, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО, Международного института центральноазиатских исследований, Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Министерства культуры и информации Республики Казахстан, акимата Мангистауской области. Организатором выступило Республиканское общественное объединение «QazaqGeography».