Вопросы номинации объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО обсудят эксперты в Актау

Мероприятие пройдет при поддержке Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ), Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры и спорта РК, акимата Мангистауской области.



Организатор - Республиканское общественное объединение QazaqGeography.



В семинаре примут участие ученые из Казахстана, Японии, Великобритании, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, России. Участники обсудят вопросы международного сотрудничества при подготовке Серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Волго-Каспийский коридор». Также будут затронуты аспекты и этапы полноценного современного документирования памятников историко-культурного наследия.



Кроме того, 6 сентября в рамках семинара состоится полевой выезд для изучения историко-культурного наследия Мангистауской области для подготовки Серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Волго-Каспийский коридор».



Открытие семинара пройдет 5 сентября в 15.00 в гостинице Rixos Water World Aktau (зал Мангистау-3).



Аккредитация проводится до 12.00 часов 5 сентября 2023 года по телефону: +7 771 850 1990 (Айжан Молдабаева).