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Опубликовано: Сегодня, 10:37

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Вопросы номинации объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО обсудят эксперты в Актау

5-7 сентября в г. Актау состоится практический семинар в рамках проекта ЮНЕСКО и японского трастового фонда (Japan FiT) «Поддержка процесса номинации Всемирного наследия Шелкового пути».

Иллюстративное фото
Мероприятие пройдет при поддержке Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ), Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры и спорта РК, акимата Мангистауской области.

Организатор - Республиканское общественное объединение QazaqGeography.

В семинаре примут участие ученые из Казахстана, Японии, Великобритании, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, России. Участники обсудят вопросы международного сотрудничества при подготовке Серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Волго-Каспийский коридор». Также будут затронуты аспекты и этапы полноценного современного документирования памятников историко-культурного наследия.

Кроме того, 6 сентября в рамках семинара состоится полевой выезд для изучения историко-культурного наследия Мангистауской области для подготовки Серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Волго-Каспийский коридор».

Открытие семинара пройдет 5 сентября в 15.00 в гостинице Rixos Water World Aktau (зал Мангистау-3).

Аккредитация проводится до 12.00 часов 5 сентября 2023 года по телефону: +7 771 850 1990 (Айжан Молдабаева).



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:54
Лицемерие. В советское время мыс Меловой (4 мкрн) был в этом списке ЮНЕСКО, в новое время это не помешало испахабить его гостинницами и коттеджами и сейчас усердно рушат над пещерой. Не забудьте еще посмотреть видео с директором дома культуры из Актобе, где он на скале "исправляет матерное слово на своё имя"...
Нашим экспертам есть чем "похвастать" в деле сохранения наследия на этом семинаре ;)
 
 

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