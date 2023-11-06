В Актау ликвидировали незаконно строящийся гостевой дом.

- В рамках борьбы с незаконными застройками ведутся судебные разбирательства. В результате рассмотрения судом было признано незаконным строительство 29 жилых домов, и суд вынес решение о сносе 28 из них. Одно из зданий, которое строилось без рабочего проекта и без получения положительного заключения экспертизы, было снесено по решению суда 30 октября. Гостевой дом строился без согласования рабочего проекта и не получил положительного экспертного заключения. Кроме того, отсутствовали технический и авторский надзоры, - сообщил руководитель отдела градостроительного контроля Нурбол Жоланбеков.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области в ходе внеплановой проверки выявило, что данный объект строится незаконно. В связи с этим застройщику выписали административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 316, частью 1 статьи 321 и частью 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Кроме того, ему было отправлено предписание о прекращении строительно-монтажных работ.Однако со стороны предпринимателя данные акты были игнорированы. В связи с этим управление ГАСК Мангистауской области подало исковое заявление о принудительном сносе самовольно построенного незаконного объекта строительства в соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса Республики Казахстан, которое было удовлетворено судебным решением.