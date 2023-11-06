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Опубликовано: Сегодня, 16:56

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В Актау ликвидировали незаконно строящийся гостевой дом

В Актау 6 ноября снесли незаконно строящийся гостевой дом, расположенный на участке №39/7 в производственной зоне №9. Объект строили без необходимых разрешительных документов, не соблюдая основные требования строительного процесса и игнорируя разработку проектно-сметной документации, что противоречит статье 68 Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области в ходе внеплановой проверки выявило, что данный объект строится незаконно. В связи с этим застройщику выписали административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 316, частью 1 статьи 321 и частью 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Кроме того, ему было отправлено предписание о прекращении строительно-монтажных работ.

Однако со стороны предпринимателя данные акты были игнорированы. В связи с этим управление ГАСК Мангистауской области подало исковое заявление о принудительном сносе самовольно построенного незаконного объекта строительства в соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса Республики Казахстан, которое было удовлетворено судебным решением.

- В рамках борьбы с незаконными застройками ведутся судебные разбирательства. В результате рассмотрения судом было признано незаконным строительство 29 жилых домов, и суд вынес решение о сносе 28 из них. Одно из зданий, которое строилось без рабочего проекта и без получения положительного заключения экспертизы, было снесено по решению суда 30 октября. Гостевой дом строился без согласования рабочего проекта и не получил положительного экспертного заключения. Кроме того, отсутствовали технический и авторский надзоры, - сообщил руководитель отдела градостроительного контроля Нурбол Жоланбеков.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:33
Я всё жду когда начнут сносить здания на набережной 15мкр у которых есть игнорируемое постановление суда о сносе.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 17:22
В Актау ликвидировали незаконно строящийся гостевой дом.

Наверно у этого барыги слабые подвязки с ёкиматом и с другими "органами надзора", раз попал под снос за свою "самодеятельность"...

А ВОТ!, у таких ВСЁ!, железно...My Webpage... НЕ! какие жалобы жильцов не действуют, походу крыша в Целинограде сидит, а воз (дом) и ныне строится ...

Все мы ходим под богом.
 
 

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