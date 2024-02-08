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Опубликовано: Сегодня, 18:44

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В Актау проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2024»

В Актау проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2024». В строевом показе учений приняли участие аким города Актау Улугбек Тналиев и временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдикадыров, которые проверили готовность служб и структур гражданской защиты, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
В строевой демонстрации республиканского командно-штабного учения задействовано 250 личного состава и 78 единиц техники. В числе готовых к оказанию услуг в весенний период: вода, торговля и питание, радиационная и химическая защита, информирование и связь, энергетика, горюче-смазочные материалы, охрана общественного порядка и пожарная служба. Временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдикадыров отметил, что все службы должны быть связаны между собой для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Для обеспечения быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации необходимо усилить координацию всех служб на территории города. Это создает условия для быстрого прибытия сотрудников к месту возникновения чрезвычайной ситуации. Также необходимо обеспечить безопасность персонала, предоставив им противогазы», - сказал временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.


Республиканские командно-штабные учения проводятся ежегодно. По словам заместителя начальника Актауского городского управления по чрезвычайным ситуациям Кабилета Ещанова, все службы и структуры гражданской защиты готовы к весеннему сезону.

«Основная цель Республиканского командно-штабного учения «Көктем-2024»- улучшение системы предупреждения, ликвидации и гражданской защиты в случае чрезвычайных ситуаций. Согласно сценарию учений, из-за сильных дождей произошло затопление крыши частного жилого дома. В связи с данной ситуацией оперативно-спасательная группа проводит аварийно-спасательные работы. Обучение организовано для отработки готовности к чрезвычайным ситуациям, описанным в сценарии учений», - сказал заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Кабилет Ещанов.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2024»


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