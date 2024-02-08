В Актау проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2024»

«Для обеспечения быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации необходимо усилить координацию всех служб на территории города. Это создает условия для быстрого прибытия сотрудников к месту возникновения чрезвычайной ситуации. Также необходимо обеспечить безопасность персонала, предоставив им противогазы», - сказал временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

«Основная цель Республиканского командно-штабного учения «Көктем-2024»- улучшение системы предупреждения, ликвидации и гражданской защиты в случае чрезвычайных ситуаций. Согласно сценарию учений, из-за сильных дождей произошло затопление крыши частного жилого дома. В связи с данной ситуацией оперативно-спасательная группа проводит аварийно-спасательные работы. Обучение организовано для отработки готовности к чрезвычайным ситуациям, описанным в сценарии учений», - сказал заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Кабилет Ещанов.

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В строевой демонстрации республиканского командно-штабного учения задействовано 250 личного состава и 78 единиц техники. В числе готовых к оказанию услуг в весенний период: вода, торговля и питание, радиационная и химическая защита, информирование и связь, энергетика, горюче-смазочные материалы, охрана общественного порядка и пожарная служба. Временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдикадыров отметил, что все службы должны быть связаны между собой для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.Республиканские командно-штабные учения проводятся ежегодно. По словам заместителя начальника Актауского городского управления по чрезвычайным ситуациям Кабилета Ещанова, все службы и структуры гражданской защиты готовы к весеннему сезону.