«Зима-2022»: Проходят республиканские командно-штабные учения

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Сегодня в целях предупреждения ЧС проведена проверка, запущена система оповещения в двенадцати микрорайонах города.



- Под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан проходят республиканские командно-штабные учения «Қыс-2022» по теме: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода», которые будут длиться два дня. В нем принимают участие представители служб гражданской защиты нашего города. Наша цель - предотвратить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти зимой. Службы гражданской защиты проводят работы в соответствии с поступившими сигналами», - сказала главный инспектор по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и гражданской обороне Гульбаршын Жаксылыковна.



Отметим, что в нашем городе 14 служб гражданской защиты.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.