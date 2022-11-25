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Опубликовано: Сегодня, 06:31

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«Зима-2022»: Проходят республиканские командно-штабные учения

В Актау представители служб гражданской защиты провели совещание в учебно-тренировочном штабе. В настоящее время по календарному плану осуществляются тренировочные действия, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Сегодня в целях предупреждения ЧС проведена проверка, запущена система оповещения в двенадцати микрорайонах города.

- Под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан проходят республиканские командно-штабные учения «Қыс-2022» по теме: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода», которые будут длиться два дня. В нем принимают участие представители служб гражданской защиты нашего города. Наша цель - предотвратить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти зимой. Службы гражданской защиты проводят работы в соответствии с поступившими сигналами», - сказала главный инспектор по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и гражданской обороне Гульбаршын Жаксылыковна.

Отметим, что в нашем городе 14 служб гражданской защиты.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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