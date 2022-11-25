«Зима-2022»: Проходят республиканские командно-штабные учения

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Сегодня в целях предупреждения ЧС проведена проверка, запущена система оповещения в двенадцати микрорайонах города.
- Под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан проходят республиканские командно-штабные учения «Қыс-2022» по теме: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода», которые будут длиться два дня. В нем принимают участие представители служб гражданской защиты нашего города. Наша цель - предотвратить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти зимой. Службы гражданской защиты проводят работы в соответствии с поступившими сигналами», - сказала главный инспектор по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и гражданской обороне Гульбаршын Жаксылыковна.
Отметим, что в нашем городе 14 служб гражданской защиты.
- Под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан проходят республиканские командно-штабные учения «Қыс-2022» по теме: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода», которые будут длиться два дня. В нем принимают участие представители служб гражданской защиты нашего города. Наша цель - предотвратить чрезвычайные ситуации, которые могут произойти зимой. Службы гражданской защиты проводят работы в соответствии с поступившими сигналами», - сказала главный инспектор по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и гражданской обороне Гульбаршын Жаксылыковна.
Отметим, что в нашем городе 14 служб гражданской защиты.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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