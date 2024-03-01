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Опубликовано: Сегодня, 10:03

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С Днем благодарности поздравил аким Мангистауской области жителей региона

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к мангистаусцам по случаю Дня благодарности.

Иллюстративное фото
"Уважаемые жители Мангистау!

Поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот знаменательный день предоставляет нам возможность выразить искреннюю благодарность всем нашим землякам, чьи усилия и преданность содействуют развитию нашей страны, укреплению стабильности и мира.

Этот день также призван помочь нам вспомнить о добрых делах, которые совершались за год, выразить глубокую благодарность за оказанную нам помощь и поддержку.

Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сегодня мы отмечаем ценности дружбы, благотворительности и солидарности, которые тесно укоренились в нашей культуре. Эти ценности служат незыблемым фундаментом, обеспечивая внутриполитическую стабильность и являются выражением высокой ответственности каждого гражданина нашей страны.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия, радости и уюта в ваших домах!

С уважением, Н. Ногаев, аким Мангистауской области"



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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