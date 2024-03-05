Начался отбор призывников в Службу государственной охраны

- В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан и другое, - говорится в сообщении.



- Военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста. По завершении срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, далее - стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов. В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан, по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы, - добавили в ведомстве.

С 1 марта по 5 апреля представители СГО РК будут проводить отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст - 18-27 лет, рост - не ниже 180 сантиметров и не выше 195 сантиметров, образование не ниже среднего, хорошее состояние здоровья. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО под руководством опытного инструкторского состава молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.По возникающим вопросам призывники могут обратиться в местный департамент по делам обороны.