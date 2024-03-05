Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Марта
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.35 KZT
  • €1 = 492.02 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 58

Начался отбор призывников в Службу государственной охраны

Начинается отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан (СГО), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz
С 1 марта по 5 апреля представители СГО РК будут проводить отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения.

К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст - 18-27 лет, рост - не ниже 180 сантиметров и не выше 195 сантиметров, образование не ниже среднего, хорошее состояние здоровья. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.

- В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан и другое, - говорится в сообщении.

В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО под руководством опытного инструкторского состава молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.

- Военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста. По завершении срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, далее - стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов. В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан, по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы, - добавили в ведомстве.


По возникающим вопросам призывники могут обратиться в местный департамент по делам обороны.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика