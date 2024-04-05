ФЕЙК: если повредится магистральный кабель в Кулсары, то Мангистау останется без связи

Магистральная линия, идущая в Мангистаускую область, проложена под землей. Вероятность повреждения магистральной линии в затопленных районах Атырауской области отсутствует. Соответствующие специалисты держат работу этой линии под пристальным контролем. Поэтому приведенная выше информация не соответствует действительности. В случае неисправности линий связи будет предоставлена официальная информация и обеспечен своевременный ремонт, - сказал Дархан Хусынов.

В распространяемом сообщении говорится:«В случае разрыва будет прервана вся связь. Есть риск, что банкоматы перестанут работать. По этой причине лучше всего снять наличные с банковских карт».Директор Мангистауского областного филиала АО «Казахтелеком» Дархан Хусынов опроверг эту информацию.