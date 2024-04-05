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Опубликовано: Сегодня, 14:55

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ФЕЙК: если повредится магистральный кабель в Кулсары, то Мангистау останется без связи

Сегодня в социальных сетях распространяют информацию о возможном порыве магистральных сетей «Кульсары» из-за паводков. Директор Мангистауского областного филиала АО «Казахтелеком» опроверг эту информацию. Об этом сообщает сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: depositphotos.com
В распространяемом сообщении говорится:

«В случае разрыва будет прервана вся связь. Есть риск, что банкоматы перестанут работать. По этой причине лучше всего снять наличные с банковских карт».

Директор Мангистауского областного филиала АО «Казахтелеком» Дархан Хусынов опроверг эту информацию.

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Магистральная линия, идущая в Мангистаускую область, проложена под землей. Вероятность повреждения магистральной линии в затопленных районах Атырауской области отсутствует. Соответствующие специалисты держат работу этой линии под пристальным контролем. Поэтому приведенная выше информация не соответствует действительности. В случае неисправности линий связи будет предоставлена официальная информация и обеспечен своевременный ремонт, - сказал Дархан Хусынов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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