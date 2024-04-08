В Бейнеу прибыло 22 тонны гуманитарной помощи для эвакуированных

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Как сообщила пресс-секретарь Мангистауского областного филиала партии Amanat Гульнара Тасболатова, при поддержке Общественного фонда в Бейнеуский район были доставлены продукты питания, одежда, гигиенические изделия и другие предметы повседневного обихода.
Активная молодежь распределяет прибывшую гуманитарную помощь на централизованном складе и отвозит в эвакуационные пункты района.
Активная молодежь распределяет прибывшую гуманитарную помощь на централизованном складе и отвозит в эвакуационные пункты района.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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