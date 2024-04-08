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Опубликовано: Сегодня, 11:45

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В Бейнеу прибыло 22 тонны гуманитарной помощи для эвакуированных

При поддержке молодежного крыла "Жастар рухы" при Мангистауском областном филиале партии Amanat и при финансовой поддержке Республиканского общественного фонда "Біз біргеміз" в Бейнеуский район была доставлена гуманитарная помощь в объеме 22 тонн для жителей, эвакуированных из Атырау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

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Как сообщила пресс-секретарь Мангистауского областного филиала партии Amanat Гульнара Тасболатова, при поддержке Общественного фонда в Бейнеуский район были доставлены продукты питания, одежда, гигиенические изделия и другие предметы повседневного обихода.

Активная молодежь распределяет прибывшую гуманитарную помощь на централизованном складе и отвозит в эвакуационные пункты района.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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