В Бейнеу прибыло 22 тонны гуманитарной помощи для эвакуированных





Как сообщила пресс-секретарь Мангистауского областного филиала партии Amanat Гульнара Тасболатова, при поддержке Общественного фонда в Бейнеуский район были доставлены продукты питания, одежда, гигиенические изделия и другие предметы повседневного обихода.Активная молодежь распределяет прибывшую гуманитарную помощь на централизованном складе и отвозит в эвакуационные пункты района.