Акимат Мангистау: Как оказать помощь пострадавшим от паводков и не попасться на уловки мошенников

«Существует риск, что злоумышленники могут пытаться собирать деньги, выдавая их за помощь пострадавшим от наводнений. Мы настоятельно рекомендуем доверять только официальным источникам информации. Если вы хотите оказать помощь, предпочтительнее переводить деньги на официальные счета», - отметил заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Бауыржан Абдыкадыров.



Желающих помочь пострадавшим от паводков жителей Мангистау предупреждают о мошенниках.Во избежание случаев мошенничества Бауыржан Абдыкадыров назвал список пунктов приема гуманитарной помощи.- Бейнеуский районный филиал партии «AMANAT» - село Бейнеу, здание Бейнеуского районного филиала партии «AMANAT» -- Мангистауский районный филиал партии «AMANAT» - село Шетпе, здание Мангистауского районного филиала партии «AMANAT» -- Ассамблея народа Казахстана в Мангистауской области - Актау, 34 мкр., здание 9 «Дом дружбы»,– Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» - Актау, мкр., 32в, д.12, тел:- Жанаозенский городской Совет матерей - город Жанаозен, Жанаозенский политехнический колледж:Официальный список накопителей финансовой помощи:Фонд «Казимпэкс-Актау»БИН 061040004608Счет KZ6094811KZT22030059АО Евразийский банкЖелающие оказать помощь пострадавшим от паводков могут перевести деньги через приложение Kaspi.kz://kaspi.kz/pay/kazimpeksAktau?started_from=QR