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Опубликовано: Сегодня, 20:04

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Акимат Мангистау: Как оказать помощь пострадавшим от паводков и не попасться на уловки мошенников

В Мангистау открыт официальный номер счёта для сбора средств пострадавшим от паводков. В Актау, Жанаозене, Бейнеуском и Мангистауском районах работают пункты приема гуманитарной помощи для людей, пострадавших от паводков. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Бауыржан Абдыкадыров.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Желающих помочь пострадавшим от паводков жителей Мангистау предупреждают о мошенниках.

«Существует риск, что злоумышленники могут пытаться собирать деньги, выдавая их за помощь пострадавшим от наводнений. Мы настоятельно рекомендуем доверять только официальным источникам информации. Если вы хотите оказать помощь, предпочтительнее переводить деньги на официальные счета», - отметил заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Бауыржан Абдыкадыров.

Во избежание случаев мошенничества Бауыржан Абдыкадыров назвал список пунктов приема гуманитарной помощи.

- Бейнеуский районный филиал партии «AMANAT» - село Бейнеу, здание Бейнеуского районного филиала партии «AMANAT» - 87016383889, 87718159009, 87078150190

- Мангистауский районный филиал партии «AMANAT» - село Шетпе, здание Мангистауского районного филиала партии «AMANAT» - 87057397535, 87756600636

- Ассамблея народа Казахстана в Мангистауской области - Актау, 34 мкр., здание 9 «Дом дружбы», 87015080484.

– Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» - Актау, мкр., 32в, д.12, тел: 87028210650

- Жанаозенский городской Совет матерей - город Жанаозен, Жанаозенский политехнический колледж: 87716182222

Официальный список накопителей финансовой помощи:

Фонд «Казимпэкс-Актау»
БИН 061040004608
Счет KZ6094811KZT22030059
АО Евразийский банк

Желающие оказать помощь пострадавшим от паводков могут перевести деньги через приложение Kaspi.kz://kaspi.kz/pay/kazimpeksAktau?started_from=QR



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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