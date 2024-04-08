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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:10

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В Мунайлинском районе продолжается расселение эвакуированных из Кульсары

В минувшие выходные 6-7 апреля в Мунайлинский район прибыли около 600 человек из Кульсары. В настоящее время 75 человек размещены в Мунайлинском районе, 29 из них - в гостинице, остальные по их же просьбе направлены в областной центр и другие районы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

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Акиматом района и подведомственными ему учреждениями созданы 4 эвакуационных пункта, которые полностью готовы к приему населения. При необходимости количество эвакуационных пунктов будет увеличено.

Проводится транспортировка эвакуированных, все проходят регистрацию, им доставляется горячее питание и все необходимые принадлежности.

В районе открыто также 8 пунктов по оказанию гуманитарной помощи, они работают непрерывно.

- В благие дела вовлечены и депутаты районного маслихата. Так, 7 апреля 15 тысяч человек получили гуманитарную помощь. Кроме того, они снабдили грузовые автомобили, участвующие в перевозке, горюче-смазочными материалами. Именно в это время исполнительные органы и жители объединились в оказании помощи эвакуированным. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в пресс-службе акимата района.




В пресс-службе акимате Мангистауской области сообщили, что жители Атырауской области продолжают прибывать в регион как на поездах, так и на самолетах. В акимате отметили, что точное число людей, прибывших из Кулсары, не установлено.

Актуальные данные об эвакуации жителей из Атырауской области в Мангистау на 8 апреля предоставили в акимате региона.

В Бейнеуский район прибыл 18 391 человек из Кульсары на автотранспорте. Из них:
- в село Боранкул отправился 7371 человек;
- в село Есет – 456 человек;
- в село Сарга – 155 человек;
- в село Бейнеу – 8510 человек;
- в село Шетпе – 6 человек;
- в Актау – 1893 человека.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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