В Мунайлинском районе продолжается расселение эвакуированных из Кульсары

- В благие дела вовлечены и депутаты районного маслихата. Так, 7 апреля 15 тысяч человек получили гуманитарную помощь. Кроме того, они снабдили грузовые автомобили, участвующие в перевозке, горюче-смазочными материалами. Именно в это время исполнительные органы и жители объединились в оказании помощи эвакуированным. Работа в данном направлении продолжается, - сообщили в пресс-службе акимата района.



Акиматом района и подведомственными ему учреждениями созданы 4 эвакуационных пункта, которые полностью готовы к приему населения. При необходимости количество эвакуационных пунктов будет увеличено.Проводится транспортировка эвакуированных, все проходят регистрацию, им доставляется горячее питание и все необходимые принадлежности.В районе открыто также 8 пунктов по оказанию гуманитарной помощи, они работают непрерывно.В пресс-службе акимате Мангистауской области сообщили, что жители Атырауской области продолжают прибывать в регион как на поездах, так и на самолетах. В акимате отметили, что точное число людей, прибывших из Кулсары, не установлено.Актуальные данные об эвакуации жителей из Атырауской области в Мангистау на 8 апреля предоставили в акимате региона.В Бейнеуский район прибыл 18 391 человек из Кульсары на автотранспорте. Из них:- в село Боранкул отправился 7371 человек;- в село Есет – 456 человек;- в село Сарга – 155 человек;- в село Бейнеу – 8510 человек;- в село Шетпе – 6 человек;- в Актау – 1893 человека.