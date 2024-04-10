В эвакуационных пунктах Мангистау продолжается приём граждан

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- общеобразовательные школы №№ 2, 4, 8, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, лицей "Білім-инновация", Каспийский колледж высшей педагогики и отраслевых технологий, Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий, политехнический колледж, медицинский колледж.- Гостиницы "Рай", "Жазира".Просим обратить внимание, что в Доме культуры "Мунайшы" открыт интегрированный регистрационный центр, который регистрирует и направляет эвакуированных жителей.В Мунайлинском районе эвакуационный пункт принимает эвакуированных граждан. Адрес: село Мангистау, общеобразовательные школы №№ 1,5,8,11. Контактный номер: +7 778 126 82 84, Иса; +7 778 985 14 25, Айдынбек.1. село Шетпе: +7 (701) 444-43-622. село Сайотес: +7 (707) 399-29-993. село Жынгылды: +7 (701) 461-07-554. село Онды: +7 (778) 381-12-455. село Жармыш: +7 (701) 782-86-566. село Уштаган: +7 (705) 881-90-107. село Тущыбек: +7 (701) 605-96-748. село Шайыр: +7 702 068 87439. село Шебир: +7 776 232 110010. село Тущыкудук: +7 775 563 283111. село Кызан: +7 775 603 060012. село Акшымырау: +7 702 582 80221. село Курык: 87044247734, Оразбай Шатенов; 87014973794, Акмарал Сактаганова; 87016647015, Айнамкоз Тлеуова;2. село Жетыбай: 87013179387, Гульназ Ибраева; 87025302929, Гульшат Муканова; 87011630571, Гульбаршын Абиханова; 87016192579, Гульзира Тугербаева;3. село Мунайшы: 87026474333, Гульзипа Буркитова; 87754162197, Айдос Абдраймов;4. село Куланды: 87058832131, Дархан Кыстаубаев;5. село Бостан: 87011552176, Айгул Избасарова;6. село Сенек: 87011205460 Жанибек Изтурганов.1. село Акшукур: 87023951658, Каламкас Тлеубаева; 87753303404, Аманкул Копашева; 87756206669, Айжан Рахиева;2. село Сайын Шапагатов: 87016804767, Айнур Карабалина; 87751221496 Бибигуль Себепбай;3. город Форт-Шевченко: 87021300475, Акмарал Колбаева; 87026584427 Айнур Ахметова;4. село Баутино: 87023440973, Жарасхан Ниязбаева; 87025985269, Батырхан Тажигулова;5. село Таучик: 87076829904, Жамал Утебаева;6. село Кызылозен: 87785175044, Жапырак Нурниязова.