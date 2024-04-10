В эвакуационных пунктах Мангистау продолжается приём граждан

Иллюстративное фото
Пункты эвакуационного приема по городу Жанаозен:
- общеобразовательные школы №№ 2, 4, 8, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, лицей "Білім-инновация", Каспийский колледж высшей педагогики и отраслевых технологий, Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий, политехнический колледж, медицинский колледж.
- Гостиницы "Рай", "Жазира".
По городу Жанаозен работает call-центр 24/7. Контактный номер call-центра акимата города Жанаозен: 8 (72934) 78 5 34.
Просим обратить внимание, что в Доме культуры "Мунайшы" открыт интегрированный регистрационный центр, который регистрирует и направляет эвакуированных жителей.
Адрес Единого регистрационного центра: 3 мкр., дом культуры "Мунайшы".
В Мунайлинском районе эвакуационный пункт принимает эвакуированных граждан. Адрес: село Мангистау, общеобразовательные школы №№ 1,5,8,11. Контактный номер: +7 778 126 82 84, Иса; +7 778 985 14 25, Айдынбек.
Села Мангистауского района готовы принять эвакуированных. Контактные номера по каждому селу:
1. село Шетпе: +7 (701) 444-43-62
2. село Сайотес: +7 (707) 399-29-99
3. село Жынгылды: +7 (701) 461-07-55
4. село Онды: +7 (778) 381-12-45
5. село Жармыш: +7 (701) 782-86-56
6. село Уштаган: +7 (705) 881-90-10
7. село Тущыбек: +7 (701) 605-96-74
8. село Шайыр: +7 702 068 8743
9. село Шебир: +7 776 232 1100
10. село Тущыкудук: +7 775 563 2831
11. село Кызан: +7 775 603 0600
12. село Акшымырау: +7 702 582 8022
По Каракиянскому району также готовы принять эвакуированных граждан:
1. село Курык: 87044247734, Оразбай Шатенов; 87014973794, Акмарал Сактаганова; 87016647015, Айнамкоз Тлеуова;
2. село Жетыбай: 87013179387, Гульназ Ибраева; 87025302929, Гульшат Муканова; 87011630571, Гульбаршын Абиханова; 87016192579, Гульзира Тугербаева;
3. село Мунайшы: 87026474333, Гульзипа Буркитова; 87754162197, Айдос Абдраймов;
4. село Куланды: 87058832131, Дархан Кыстаубаев;
5. село Бостан: 87011552176, Айгул Избасарова;
6. село Сенек: 87011205460 Жанибек Изтурганов.
Контактный номер эвакуационных пунктов Тупкараганского района:
1. село Акшукур: 87023951658, Каламкас Тлеубаева; 87753303404, Аманкул Копашева; 87756206669, Айжан Рахиева;
2. село Сайын Шапагатов: 87016804767, Айнур Карабалина; 87751221496 Бибигуль Себепбай;
3. город Форт-Шевченко: 87021300475, Акмарал Колбаева; 87026584427 Айнур Ахметова;
4. село Баутино: 87023440973, Жарасхан Ниязбаева; 87025985269, Батырхан Тажигулова;
5. село Таучик: 87076829904, Жамал Утебаева;
6. село Кызылозен: 87785175044, Жапырак Нурниязова.
- общеобразовательные школы №№ 2, 4, 8, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, лицей "Білім-инновация", Каспийский колледж высшей педагогики и отраслевых технологий, Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий, политехнический колледж, медицинский колледж.
- Гостиницы "Рай", "Жазира".
По городу Жанаозен работает call-центр 24/7. Контактный номер call-центра акимата города Жанаозен: 8 (72934) 78 5 34.
Просим обратить внимание, что в Доме культуры "Мунайшы" открыт интегрированный регистрационный центр, который регистрирует и направляет эвакуированных жителей.
Адрес Единого регистрационного центра: 3 мкр., дом культуры "Мунайшы".
В Мунайлинском районе эвакуационный пункт принимает эвакуированных граждан. Адрес: село Мангистау, общеобразовательные школы №№ 1,5,8,11. Контактный номер: +7 778 126 82 84, Иса; +7 778 985 14 25, Айдынбек.
Села Мангистауского района готовы принять эвакуированных. Контактные номера по каждому селу:
1. село Шетпе: +7 (701) 444-43-62
2. село Сайотес: +7 (707) 399-29-99
3. село Жынгылды: +7 (701) 461-07-55
4. село Онды: +7 (778) 381-12-45
5. село Жармыш: +7 (701) 782-86-56
6. село Уштаган: +7 (705) 881-90-10
7. село Тущыбек: +7 (701) 605-96-74
8. село Шайыр: +7 702 068 8743
9. село Шебир: +7 776 232 1100
10. село Тущыкудук: +7 775 563 2831
11. село Кызан: +7 775 603 0600
12. село Акшымырау: +7 702 582 8022
По Каракиянскому району также готовы принять эвакуированных граждан:
1. село Курык: 87044247734, Оразбай Шатенов; 87014973794, Акмарал Сактаганова; 87016647015, Айнамкоз Тлеуова;
2. село Жетыбай: 87013179387, Гульназ Ибраева; 87025302929, Гульшат Муканова; 87011630571, Гульбаршын Абиханова; 87016192579, Гульзира Тугербаева;
3. село Мунайшы: 87026474333, Гульзипа Буркитова; 87754162197, Айдос Абдраймов;
4. село Куланды: 87058832131, Дархан Кыстаубаев;
5. село Бостан: 87011552176, Айгул Избасарова;
6. село Сенек: 87011205460 Жанибек Изтурганов.
Контактный номер эвакуационных пунктов Тупкараганского района:
1. село Акшукур: 87023951658, Каламкас Тлеубаева; 87753303404, Аманкул Копашева; 87756206669, Айжан Рахиева;
2. село Сайын Шапагатов: 87016804767, Айнур Карабалина; 87751221496 Бибигуль Себепбай;
3. город Форт-Шевченко: 87021300475, Акмарал Колбаева; 87026584427 Айнур Ахметова;
4. село Баутино: 87023440973, Жарасхан Ниязбаева; 87025985269, Батырхан Тажигулова;
5. село Таучик: 87076829904, Жамал Утебаева;
6. село Кызылозен: 87785175044, Жапырак Нурниязова.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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