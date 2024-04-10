Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Апреля
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.14 KZT
  • €1 = 484.87 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 0

В эвакуационных пунктах Мангистау продолжается приём граждан

В эвакуационных пунктах Мангистау продолжается прием граждан, эвакуированных от паводков, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
Пункты эвакуационного приема по городу Жанаозен:

- общеобразовательные школы №№ 2, 4, 8, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, лицей "Білім-инновация", Каспийский колледж высшей педагогики и отраслевых технологий, Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий, политехнический колледж, медицинский колледж.
- Гостиницы "Рай", "Жазира".
По городу Жанаозен работает call-центр 24/7. Контактный номер call-центра акимата города Жанаозен: 8 (72934) 78 5 34.

Просим обратить внимание, что в Доме культуры "Мунайшы" открыт интегрированный регистрационный центр, который регистрирует и направляет эвакуированных жителей.

Адрес Единого регистрационного центра: 3 мкр., дом культуры "Мунайшы".

В Мунайлинском районе эвакуационный пункт принимает эвакуированных граждан. Адрес: село Мангистау, общеобразовательные школы №№ 1,5,8,11. Контактный номер: +7 778 126 82 84, Иса; +7 778 985 14 25, Айдынбек.

Села Мангистауского района готовы принять эвакуированных. Контактные номера по каждому селу:

1. село Шетпе: +7 (701) 444-43-62
2. село Сайотес: +7 (707) 399-29-99
3. село Жынгылды: +7 (701) 461-07-55
4. село Онды: +7 (778) 381-12-45
5. село Жармыш: +7 (701) 782-86-56
6. село Уштаган: +7 (705) 881-90-10
7. село Тущыбек: +7 (701) 605-96-74
8. село Шайыр: +7 702 068 8743
9. село Шебир: +7 776 232 1100
10. село Тущыкудук: +7 775 563 2831
11. село Кызан: +7 775 603 0600
12. село Акшымырау: +7 702 582 8022

По Каракиянскому району также готовы принять эвакуированных граждан:

1. село Курык: 87044247734, Оразбай Шатенов; 87014973794, Акмарал Сактаганова; 87016647015, Айнамкоз Тлеуова;
2. село Жетыбай: 87013179387, Гульназ Ибраева; 87025302929, Гульшат Муканова; 87011630571, Гульбаршын Абиханова; 87016192579, Гульзира Тугербаева;
3. село Мунайшы: 87026474333, Гульзипа Буркитова; 87754162197, Айдос Абдраймов;
4. село Куланды: 87058832131, Дархан Кыстаубаев;
5. село Бостан: 87011552176, Айгул Избасарова;
6. село Сенек: 87011205460 Жанибек Изтурганов.

Контактный номер эвакуационных пунктов Тупкараганского района:

1. село Акшукур: 87023951658, Каламкас Тлеубаева; 87753303404, Аманкул Копашева; 87756206669, Айжан Рахиева;
2. село Сайын Шапагатов: 87016804767, Айнур Карабалина; 87751221496 Бибигуль Себепбай;
3. город Форт-Шевченко: 87021300475, Акмарал Колбаева; 87026584427 Айнур Ахметова;
4. село Баутино: 87023440973, Жарасхан Ниязбаева; 87025985269, Батырхан Тажигулова;
5. село Таучик: 87076829904, Жамал Утебаева;
6. село Кызылозен: 87785175044, Жапырак Нурниязова.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В эвакуационных пунктах Мангистау продолжается прием граждан


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика