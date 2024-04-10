В области стартовала экологическая акция «Таза Маңғыстау - ғажайып өлке»

- С 6 по 13 апреля пройдет первый этап «Таза Маңғыстау - таза қалалар мен ауылдар» («Чистый Мангистау - чистые города и села»). В ходе акции будут проведены работы по побелке обочин дорог, очистке улиц и дворов городов и районов, автомобильных дорог и объектов малого и среднего предпринимательства от мусора, благоустройству. Второй этап, который пройдет с 13 по 20 апреля, будет посвящен благоустройству территорий 30 историко-культурных памятников, расположенных в Каракиянском, Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском районах в рамках экологической кампании «Таза Мангистау - Казалы Мангистау». Третий этап в период с 20 по 27 апреля пройдет экологическая кампания «Таза Мангистау - шырайлы өлке». В ходе акции на территории области будет посажено 200 деревьев. На четвертом этапе «Таза Мангистау - өнегелі Мангистау», который пройдет с 27 апреля по 4 мая, предусмотрена очистка территорий домов ветеранов и домов престарелых. Последний, 5 этап, с 4 по 11 мая будет обозначен экологической кампанией «Таза Мангистау - таза Каспий». Будут проведены работы по очистке побережья Каспийского моря от засохшей травы, открытию родниковых источников, - рассказала Асель Балманова.

- Впервые в стране стартовала масштабная 5-недельная кампания. Это направлено на то, чтобы призвать всех наших соотечественников к защите родного края, природы. Это имеет особое значение, в отличие от субботника, который обычно приходится на весну. У нас часто бывают такие ситуации, когда выбрасывают мусор на дорогу, не доставляя его в нужное место. Ценность акции состоит в том, чтобы сформировать общественное сознание и повысить ответственность за состояние экологии. Поэтому я призываю всех мангистауцев принять активное участие в акции, - сказал Кирилл Осин.

По ее словам, в рамках стартовавшего в области экологического месячника с 6 апреля по 11 мая пройдет работа по пяти направлениям.С сегодняшнего дня в регионе проводятся рейдовые мероприятия по пресечению правонарушений в области санитарной чистоты. По информации начальника отделения природоохранной полиции управления полиции Актау, майора полиции Касымбека Арыстанова, за нарушения предусмотрен штраф в размере 20 МРП - на физическое лицо, 50 МРП - за нарушение такого же характера заплатят представители малого бизнеса, 100 МРП - крупного предпринимательства.В случае повторного правонарушения на физическое лицо будет составлен протокол на оплату штрафа в размере 50 МРП, на предпринимателей - 300 МРП.В ходе брифинга экоактивисты Кирилл Осин и Ирина Татиева поддержали инициативу и призвали жителей принять активное участие в акции.Если вы стали свидетелями совершения правонарушения во время акции, можно обратиться по номеру полиции 102.