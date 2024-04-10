Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Апреля
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 485.74 KZT
  • 1 RUB = 4.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 144

В области стартовала экологическая акция «Таза Маңғыстау - ғажайып өлке»

Во исполнение стартовавшей в стране республиканской акции «Таза Қазақстан» в Мангистауском регионе была объявлена экологическая акция «Таза Маңғыстау - ғажайып өлке». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балманова.

фото центра общественных коммуникаций
По ее словам, в рамках стартовавшего в области экологического месячника с 6 апреля по 11 мая пройдет работа по пяти направлениям.

- С 6 по 13 апреля пройдет первый этап «Таза Маңғыстау - таза қалалар мен ауылдар» («Чистый Мангистау - чистые города и села»). В ходе акции будут проведены работы по побелке обочин дорог, очистке улиц и дворов городов и районов, автомобильных дорог и объектов малого и среднего предпринимательства от мусора, благоустройству. Второй этап, который пройдет с 13 по 20 апреля, будет посвящен благоустройству территорий 30 историко-культурных памятников, расположенных в Каракиянском, Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском районах в рамках экологической кампании «Таза Мангистау - Казалы Мангистау». Третий этап в период с 20 по 27 апреля пройдет экологическая кампания «Таза Мангистау - шырайлы өлке». В ходе акции на территории области будет посажено 200 деревьев. На четвертом этапе «Таза Мангистау - өнегелі Мангистау», который пройдет с 27 апреля по 4 мая, предусмотрена очистка территорий домов ветеранов и домов престарелых. Последний, 5 этап, с 4 по 11 мая будет обозначен экологической кампанией «Таза Мангистау - таза Каспий». Будут проведены работы по очистке побережья Каспийского моря от засохшей травы, открытию родниковых источников, - рассказала Асель Балманова.


С сегодняшнего дня в регионе проводятся рейдовые мероприятия по пресечению правонарушений в области санитарной чистоты. По информации начальника отделения природоохранной полиции управления полиции Актау, майора полиции Касымбека Арыстанова, за нарушения предусмотрен штраф в размере 20 МРП - на физическое лицо, 50 МРП - за нарушение такого же характера заплатят представители малого бизнеса, 100 МРП - крупного предпринимательства.

В случае повторного правонарушения на физическое лицо будет составлен протокол на оплату штрафа в размере 50 МРП, на предпринимателей - 300 МРП.

В ходе брифинга экоактивисты Кирилл Осин и Ирина Татиева поддержали инициативу и призвали жителей принять активное участие в акции.

- Впервые в стране стартовала масштабная 5-недельная кампания. Это направлено на то, чтобы призвать всех наших соотечественников к защите родного края, природы. Это имеет особое значение, в отличие от субботника, который обычно приходится на весну. У нас часто бывают такие ситуации, когда выбрасывают мусор на дорогу, не доставляя его в нужное место. Ценность акции состоит в том, чтобы сформировать общественное сознание и повысить ответственность за состояние экологии. Поэтому я призываю всех мангистауцев принять активное участие в акции, - сказал Кирилл Осин.


Если вы стали свидетелями совершения правонарушения во время акции, можно обратиться по номеру полиции 102.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика