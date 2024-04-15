Мангистауские акушеры приняли участие в Международном конгрессе «Аялы алақан»

В их числе представительницы Мангистауского областного перинатального центра «Ана мен бала», Мангистауской областной многопрофильной больницы, Жанаозенской городской больницы, Бейнеуской центральной районной больницы, Актауской городской поликлиники №1, Жанаозенской городской поликлиники №2 и поликлиники «Ясин».



Цель форума - охрана здоровья матери и ребенка, обеспечение доступности качественной акушерской помощи, повышение квалификации специалистов.



На двухдневном конгрессе врачи из Беларуси, Литвы, России прочитали лекции акушерам и поделились международным опытом в научно-обоснованной акушерской практике.



В ходе форума были обсуждены такие актуальные вопросы, как лечение, реабилитация женщин во время беременности и после родов, совершенствование клинической практики и внедрение новых технологий. В завершение встречи были награждены лучшие в отрасли.



Жумахан Дуйсенбаева - акушерка Жанаозенской городской поликлиники №2 получила благодарственное письмо министра здравоохранения РК «За вклад в дело здравоохранения и безупречный добросовестный труд».