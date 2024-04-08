Мангистауские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Кульсары

Заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева, директор Бейнеуской районной больницы Берик Абдуллаев, члены штаба в составе хирургов, терапевтов, психологов посетили сельскую больницу Боранкула и специально подготовленное образовательное учреждение, проверили состояние здоровья людей, провели лечение, специалисты-психологи провели консультацию.Под непосредственным контролем руководителя управления эвакуированные жители и все пациенты, нуждающиеся в лечении, получают медицинскую помощь на областном уровне.В Бейнеуской центральной районной больнице, Мунайлинской центральной районной больнице, Каракиянской центральной районной больнице, Актауской первой поликлинике № 1, Актауской городской поликлинике №2, Жанаозенской городской поликлинике № 1,2,3, "Ясин", "Нейрон"-медцентрах проводится обследование и лечение прикрепленного населения.Кроме того, пациенты получают соответствующее лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице, центре "Мать и дитя", областной детской больнице. С 5 по 7 апреля в Бейнеуской больнице родилось шесть детей, 8 апреля в областном перинатальном центре родился один ребенок.Как отметили в облздраве, медицинские организации, подведомственные управлению, полностью готовы оказывать медицинскую помощь эвакуированным жителям.