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Опубликовано: Сегодня, 15:21

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Мангистауские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Кульсары

В связи с паводками, произошедшими в городе Кульсары, члены врачебного штаба управления здравоохранения Мангистауской области оказывают соответствующую медицинскую помощь эвакуированным из Атырауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева, директор Бейнеуской районной больницы Берик Абдуллаев, члены штаба в составе хирургов, терапевтов, психологов посетили сельскую больницу Боранкула и специально подготовленное образовательное учреждение, проверили состояние здоровья людей, провели лечение, специалисты-психологи провели консультацию.

Мангистауские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Кульсары


Под непосредственным контролем руководителя управления эвакуированные жители и все пациенты, нуждающиеся в лечении, получают медицинскую помощь на областном уровне.

Мангистауские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Кульсары


В Бейнеуской центральной районной больнице, Мунайлинской центральной районной больнице, Каракиянской центральной районной больнице, Актауской первой поликлинике № 1, Актауской городской поликлинике №2, Жанаозенской городской поликлинике № 1,2,3, "Ясин", "Нейрон"-медцентрах проводится обследование и лечение прикрепленного населения.

Мангистауские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Кульсары


Кроме того, пациенты получают соответствующее лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице, центре "Мать и дитя", областной детской больнице. С 5 по 7 апреля в Бейнеуской больнице родилось шесть детей, 8 апреля в областном перинатальном центре родился один ребенок.

Мангистауские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Кульсары


Как отметили в облздраве, медицинские организации, подведомственные управлению, полностью готовы оказывать медицинскую помощь эвакуированным жителям.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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