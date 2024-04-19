«Помощь братскому народу»: из Кыргызстана в Мангистау прибыла гуманитарная помощь

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Помощь предназначена для жителей, эвакуированных из зоны паводков. Всего из Кыргызстана поступило около 40 тонн продуктов в двух фурах.
В составе гуманитарной помощи: масло, сыр, кефир, сметана, колбасы, сухое молоко.
В составе гуманитарной помощи: масло, сыр, кефир, сметана, колбасы, сухое молоко.
- Все это будет распределено среди населения, находящегося в эвакуационных пунктах нашего региона, - сообщает Центр общественных коммуникаций.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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