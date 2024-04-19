«Помощь братскому народу»: из Кыргызстана в Мангистау прибыла гуманитарная помощь

- Все это будет распределено среди населения, находящегося в эвакуационных пунктах нашего региона, - сообщает Центр общественных коммуникаций.

Помощь предназначена для жителей, эвакуированных из зоны паводков. Всего из Кыргызстана поступило около 40 тонн продуктов в двух фурах.В составе гуманитарной помощи: масло, сыр, кефир, сметана, колбасы, сухое молоко.