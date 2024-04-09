Акимат: В Бейнеуском районе нет препятствий для обучения в связи с размещением эвакуационных пунктов в школах

Образовательные организации перевели на дистанционное обучение с 8 апреля. Занятия по плану проходят на платформе mektep.edu.kz.



Дети в эвакуационном пункте также не отстают от школьной программы, говорят в пресс-службе акимата района. Уроки проводят учителя, педагоги-психологи организуют различные тренинги, познавательные игры.



Также проводятся лекционные занятия по изучению музыкальных инструментов, основное внимание уделяется организации досуга, развлечению детей.