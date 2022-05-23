«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 25 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 415.12 KZT
  • €1 = 443.06 KZT
  • 1 RUB = 7.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 23-05-2022, 16:56

Просмотров: 953

Соцопрос: более 72 процентов казахстанцев поддерживают идею проведения референдума

Проведенные экспертами соцопросы последних дней демонстрируют рост поддержки казахстанцев идеи референдума по конституционным поправкам.

Иллюстрация к материалу
В воскресенье, 5 июня, состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Изменения в основной действующий закон включают в себя поправки в 31 действующую статью и дополнение Конституции двумя новыми статьями, и направлены на кардинальную трансформацию действующей политической модели.

Вместе со стартом агитационного периода регулярно проводятся замеры общественного мнения отношения казахстанцев к предстоящему республиканскому референдуму.

Результаты последнего социологического онлайн-опроса, проведенного службой центральных коммуникаций при Президенте РК, показали рост уровня поддержки идеи Президента Касым-Жомарта Токаева о проведении референдума по внесению поправок в Конституцию страны.

Среди опрошенных 78,52 процента казахстанцев знают о том, что референдум состоится 5 июня текущего года, а 72,01 процента казахстанцев поддерживают идею проведения референдума.

При этом планируют пойти на голосование около 68,92 процента казахстанцев. Еще не определились с выбором – 21,79 процента. Показатели информированности о референдуме выросли на семь процентов, показатели намерения прийти - более чем на два процента.

Социологическое исследование проведено 17-19 мая методом онлайн-опроса службой центральных коммуникаций при Президенте РК.

Выборка включила 4000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Точками опроса выбраны города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областей страны.

Напомним, ранее высокий уровень поддержки идеи о проведении референдума был подтвержден результатами опросов, проведенных службой центральных коммуникаций при Президенте РК - от 62 до 73 процентов (3-5 мая), Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (5-10 мая), где 76,40 процента казахстанцев поддержали поправки, а также общественным объединением «Қоғамдық пікір» институты» (3-5 мая) с результатом в 73,33 процента поддерживающих казахстанцев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ММА (Посетители) Вчера, 01:03
Цитата: shurik_kz11
... народу право самому избирать акимов областей...

_ 1 рубль вчера стоил 7.3 тенге .
_ Стоимость продуктов(70-80% импорт из РФ) может
будет к осени космической.
_ О чем ( зачем кому нужен ) референдум , не читал и не знаю...
... текст референдума не проходил стадию широких общественных обсуждений...
... навязчивая реклама по СМС и громкоговорителям.. (((

Фейсбук, твитер ... частично ютуб и тикток - "бесплатный сыр в мышеловке" и предназначены для промывания мозгов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ММА
  • NataliN
 shurik_kz11 (Посетители) 23 мая 2022 21:58
В итоге так и не собираются дать народу право самому избирать акимов областей...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика