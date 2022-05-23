Соцопрос: более 72 процентов казахстанцев поддерживают идею проведения референдума

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В воскресенье, 5 июня, состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Изменения в основной действующий закон включают в себя поправки в 31 действующую статью и дополнение Конституции двумя новыми статьями, и направлены на кардинальную трансформацию действующей политической модели.



Вместе со стартом агитационного периода регулярно проводятся замеры общественного мнения отношения казахстанцев к предстоящему республиканскому референдуму.



Результаты последнего социологического онлайн-опроса, проведенного службой центральных коммуникаций при Президенте РК, показали рост уровня поддержки идеи Президента Касым-Жомарта Токаева о проведении референдума по внесению поправок в Конституцию страны.



Среди опрошенных 78,52 процента казахстанцев знают о том, что референдум состоится 5 июня текущего года, а 72,01 процента казахстанцев поддерживают идею проведения референдума.



При этом планируют пойти на голосование около 68,92 процента казахстанцев. Еще не определились с выбором – 21,79 процента. Показатели информированности о референдуме выросли на семь процентов, показатели намерения прийти - более чем на два процента.



Социологическое исследование проведено 17-19 мая методом онлайн-опроса службой центральных коммуникаций при Президенте РК.



Выборка включила 4000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Точками опроса выбраны города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областей страны.



Напомним, ранее высокий уровень поддержки идеи о проведении референдума был подтвержден результатами опросов, проведенных службой центральных коммуникаций при Президенте РК - от 62 до 73 процентов (3-5 мая), Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (5-10 мая), где 76,40 процента казахстанцев поддержали поправки, а также общественным объединением «Қоғамдық пікір» институты» (3-5 мая) с результатом в 73,33 процента поддерживающих казахстанцев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.