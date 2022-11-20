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Выборы-2022: Генпрокуратура отчиталась об обстановке в Казахстане

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 20:29
Выборы-2022: Генпрокуратура отчиталась об обстановке в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Генеральной прокуратуре доложили об обстановке в Казахстане во время внеочередных президентских выборов, передает Tengrinews.kz.

Начальник управления Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин сообщил, что с начала голосования в органы прокуратуры поступило всего 3 обращения - по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях.

"Поступившее в Генеральную прокуратуру обращение направлено в Министерство внутренних дел, поскольку в нем автор обращения просил принять меры по факту публичного разжигания национальной розни.

Второе обращение поступило в прокуратуру Акмолинской области от жителей Кокшетау о порядке голосования, которое для рассмотрения было передано в территориальную избирательную комиссию города .

Еще одно обращение поступило в прокуратуру района Астана города Актобе от наблюдателя, о необоснованном удалении из помещения для голосования на избирательном участке. Данное обращение также для обращения по существу было передано в ТИК Актобе", - сказал Саргазин в эфире телемарафона "Біздің ел – біздің таңдау!" на телеканале Qazaqstan TV.

По данным Генпрокуратуры, в суды поступило 2 иска по вопросам выборов.

"В Верховный суд поступил иск от жителя города Алматы относительно проведения внеочередных выборов. Данный иск Верховным судом возвращен в связи с неподсудностью.

Второй иск поступил в специализированный межрайонный административный суд города Астаны от представителя ОФ "Еркиндик канаты" Реймер к председателю участковой избирательной комиссии №375 Астаны о признании действий по удалению наблюдателя незаконными. Он находится еще в производстве суда, решение не принято", - добавил представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что в целом электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании непосредственно реализации права на голосование не имеется.


Источник: Tengrinews.kz
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