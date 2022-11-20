В МВД рассказали об обстановке в день выборов президента

Об обстановке при проведении выборов президента сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная. Личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики.



На порядка 10 тысячах избирательных участков 20 тысяч полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тысяч полицейских", - сообщил Мураталиев в прямом эфире телемарафона, который транслируют отечественные телеканалы.



Голосование продлится до 20.00.

