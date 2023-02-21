Суд наложил арест на акции Jusan Bank

Бостандыкский районный суд города Алматы наложил арест на простые и привилегированные акции Jusan Bank. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил акционер банка – First Heartland Securities.
Исходя из сообщения, опубликованного на сайте KASE, арест наложен на имущество First Heartland Securities. Компании принадлежит 78,73% простых акций Jusan Bank. Долей в 20,11% в банке владеет предприниматель Галимжан Есенов (№19 в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan).
В сообщении указывается, что арест наложен на 131,29 млн ценных бумаг. В процентном соотношении к общей стоимости активов First Heartland Securities на дату ареста это 67,58%.
Подробности о причинах наложения ареста не сообщаются.
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