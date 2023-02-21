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Суд наложил арест на акции Jusan Bank

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 18:55
Суд наложил арест на акции Jusan Bank
ФОТО: архив пресс-службы
Бостандыкский районный суд города Алматы наложил арест на простые и привилегированные акции Jusan Bank. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил акционер банка – First Heartland Securities.

Исходя из сообщения, опубликованного на сайте KASE, арест наложен на имущество First Heartland Securities. Компании принадлежит 78,73% простых акций Jusan Bank. Долей в 20,11% в банке владеет предприниматель Галимжан Есенов (№19 в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan).

В сообщении указывается, что арест наложен на 131,29 млн ценных бумаг. В процентном соотношении к общей стоимости активов First Heartland Securities на дату ареста это 67,58%.

Подробности о причинах наложения ареста не сообщаются.


Источник: forbes.kz
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