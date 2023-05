Почем «Росатом» купил долю «Буденовского» у «Казатомпрома» и причем тут олигарх Клебанов?

Астана. 17 мая. КазТАГ – Примерно в $1,6 млрд оценил директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов затраты российской корпорации «Росатом» на покупку Степногорском горно-химическом комбинате у национальной атомной компании (НАК) «Казатомпром» (КАП), включая 49% доли в месторождении «Буденовское», передает корреспондент агентства.



«Мой личный математический анализ показал, что «Росатом» заплатил за приобретение 100% в Степногорском горно-химическом комбинате (включая 49% в СП «Буденовское») - $1,25 млрд, а также на выплату КПН (корпоративного подоходного налога – КазТАГ) на прирост – $350 млн», - написал Жумагулов на своей странице в социальной сети.



Позднее он опубликовал пост под заголовком «За сколько «Росатом» выкупил 49% в СП «Буденовское»?»



«На сегодняшний день у урановых компаний очень маржинальный бизнес. К примеру, при выручке в $1 млрд, чистая прибыль у «КазАтомПром» (КАП) составила $466 млн. Маржинальность – 47%. А самая высокая маржинальность (свыше 60%) среди всех урановых компаний в Казахстане наблюдается у «Каратау» (СП между КАП и «Росатом»). О такой маржинальности нефтяникам приходится лишь мечтать (даже для ТШО)», - отметил эксперт.



Он обратил внимание на то, что урановые компании не перечисляют средства в Национальный фонд.



«Теперь о нашумевшем урановом активе «Буденовское», о котором уже заговорили американцы. Месторождение «Буденовское» является одним из самых богатых месторождений на урановые руды. Данное месторождение было поделено КАП на семь участков (первые четыре участка были отданы Каратау и Акбастау – СП между КАП и «Росатом»). На участках №6 и №7 было создано СП «Буденовское» (51% - КАП, 49% Степногорский горно-химический комбинат – СГХК). Акционерами СГХК являлись: GANBERG UK LTD – 60%, GEXIOR UK LTD – 40%. Контракт на разведку был заключен в 2015 году, где СГХК (49%) все финансовые риски при проведении геологоразведочных работ ТОО «СП «Буденовское» на участках №6 и №7 приняло на себя. В 2021 году компания подписывает контракт на добычу. В 2022 году зарубежные партнеры (GANBERG и GEXIOR) решают продать свою долю», - добавил Жумагулов.



По его данным, запасы урана на участках №6 и №7 составили 114,2 тыс. тонн.



«На момент продажи цена на уран была ~ $50/фунт. В итоге потенциальные запасы урана составляли на сумму $12 млрд (без учета капитальных и операционных затрат). Если коротко, это как месторождение Тенгиз среди нефтегазовых участков. В 2022 году «Газпромбанк» выделяет кредитную линию на $1,6 млрд «Росатому» для приобретения урановых активов в Казахстане. КАП отказывается от своего приоритетного права по покупке 49% доли у «типа» британских инвесторов. В итоге «Росатом» покупает 49% в СГКХ примерно за $1,25 млрд и оплачивает $350 млн подоходного налога вместо британских инвесторов (Т160 млрд заплатило АО «Ураниум уан груп» по данным КГД в 2023 году)», - уточнил эксперт.



По его словам, «тут никаких претензий в отношении «Росатома» не имеется», «также нет вопросов к КАП».



«Главный вопрос лишь в том – кто стоит за GANBERG и GEXIOR? И как им удалось приобрести ценнейший актив за гроши? СМИ сообщают, что за долей GANBERG стоит Александр Клебанов (казахстанский олигарх – КазТАГ). А кто является бенефициаром GEXIOR? На собраниях акционеров интересы этих двух компаний представляли одни и те же люди (Maria Mylonova и Aristos Iacovou). Ясно одно – сделка c «Росатом» (на $1,3 млрд) была санкционирована с Жаңа Қазақстан. А ведь можно было отменить первоначальную сделку и заработать для КАП дополнительные $1,3 млрд. Мы предполагаем, кто являются истинными бенефициарами, но поскольку не имеем фактов – воздержимся. Вся наша аналитика всегда основывается на доступных источниках информации», - заключил Жумагулов.