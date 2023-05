Что принесет Казахстану продажа 49% в урановом месторождении Росатому?

Василий Анисимов/Фото Николай Галкин

Коллаж Orda.kz

Больше недели казахстанская общественность обсуждает реализацию 49% доли в урановом месторождении Буденовское. Сумма сделки оценивается в 1,5 млрд долларов. Новым владельцем казахстанского актива стала российская корпорация «Росатом». Orda.kz разбиралась, почему самое крупное месторождение урана оказалось у иностранцев.В сентябре 2022 года британский новостной сайт Middle East Eye анонсировал покупку «Росатомом» 49% доли в СП «Будёновское» в рамках кредитной линии «Газпромбанка» за 1,6 млрд долларов. Долгое время эту информацию не подтверждали в российской ядерной корпорации.В мае 2023 года сделку купли-продажи наконец-то подтвердили. Как выяснилось, частные иностранные компании, которые владели двумя участками на урановом месторождении Будёновское в Туркестанской области, всё-таки продали свою долю «Росатому». И тут начинается самое интересное.Факт продажи стал известен из консолидированной отчётности АО «НАК «Казатомпром» за 2022 год. Сделка прошла тихо и мирно ещё в декабре 2022 года. Общественность возмутил также факт того, что недра перешли под контроль россиян. Однако тут не всё так просто.Месторождение «Буденовское» считается одним из самых богатых по залежам урановой руды. Оно разделено на семь участков, которые принадлежат разным компаниям.- ТОО «Каратау» ведёт деятельность на участке № 2АО- «СП «Акбастау» ведёт деятельность на участках №1, №3 и № 4- ТОО «СП «Будёновское» ведёт деятельность на участках №6 и №7До недавнего времени лишь на четырёх участках шла совместная разработка «Казатомпрома» и «Росатома» – ТОО «Каратау» и АО «СП «Акбастау». Компаниям принадлежало по 50% доли участия в ТОО и по 50% акций в АО.ТОО «Каратау» открыли в 1979 году, но к промышленной эксплуатации участка № 2 приступили в 2008 году. По данным на 1 января 2023 года, совокупный объём рудных запасов на участке составляет 35,9 тысяч тонн урана. Общий объем минеральных ресурсов – 35,9 тысяч тонн урана.АО «СП «Акбастау» открыли в 1976 году, промышленная эксплуатация участков № 1, № 3 и № 4 началась в 2012 году. По данным на 1 января 2023 года, совокупный объём рудных запасов составляет 36,2 тысяч тонн. Общий объём минеральных ресурсов – 36,2 тысяч тонн.ТОО «СП «Будёновское» открыли в 1976 году, промышленная эксплуатация участков № 6 и №7 планируется в 2023 году. По состоянию на января текущего года, совокупный объём рудных запасов месторождений составляет 114,2 тысяч тонн урана. Общий объём минеральных ресурсов – 120,1 тыс. тонн урана. Именно эти участки и отошли дочкам «Росатома».51% доли участия в ТОО «СП «Будёновское» принадлежат нацкомпании «Казатомпром», а оставшаяся – ТОО «Степногорский горно-химический комбинат». И именно последнюю компанию и продали «Росатому».До 14 декабря 2022 года «Степногорским горно-химическим комбинатом» владели две британские компании – GANBERG UK LTD (60% доли участия) и GEXIOR UK LTD (40% доли участия). Они находятся по одному адресу (Piccadilly, Aldow Enterprise Park, Манчестер, Англия, M12 6AE – Прим. Ред.) и управляли ими одни и те же люди. Оба предприятия управляли DEGEVOL UK LTD, контроль над которой был у российского миллиардера и уроженца Казахстана Василия Анисимова и у сына казахстанского олигарха Александра Клебанова – Якова. Отметим, что они оба ранее владели «Степногорским горно-химическим комбинатом» напрямую. Сейчас учредителями ТОО выступают дочки «Росатома» – АО «Ураниум Уан Груп» и АО «Логистический центр ЯТЦ».Василий Анисимов родился в Алматы в 1951 году. В 31 год стал директором по снабжению Калининской АЭС, а затем работал директором московского «Росхозторга». В 1989 году создал предприятие «Траст», позднее получившее статус «спецэкспортера алюминия». По данным российского Forbes за 2022 год, состояние Анисимова оценивается в 1,6 млрд долларов. Он находится на 54 месте в списке 200 богатейших бизнесменов России. Он уже давно ведёт бизнес в Казахстане. Например, до 2009 года нидерландская компания Василия Анисимова Effective Energy B.V. владела половиной в ТОО «Каратау» и 25% СП «Акбастау». Позднее эти доли перешли под контроль «Росатома».Яков Клебанов – сын казахстанского олигарха Александра Клебанова. Он входит в списки 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана и 50 самых богатейших людей страны благодаря диверсифицированному бизнесу.Возможно, продажа 49% доли участия в ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» на сумму около 1,5 млрд долларов связана с расширением других активов. Особенно при учёте, что Анисимов ранее уже избавлялся от своих урановых активов.Контракт на разведку для СП «Буденовское» заключили в 2015 году. Степногорский комбинат взял на себя все финансовые риски на проведение геологоразведочных работ на участках №6 и №7. В 2021 году компания подписала контракт на добычу, спустя год 49% продали.Запасы урана составляют 114,2 тысячи тонн. В денежном эквиваленте это около 12 млрд долларов, не учитывая капитальные и операционные затраты. Но почему общественность стала резко против продажи, тем более иностранцам? Ведь по сути контрольный пакет в 51% доли участия остаётся у национальной компании «Казатомпром».Говорить о продаже недр иностранцам не стоит. Не имея контрольного пакета ни о каком контроле над добычей казахстанского урана и речи не идёт.Более того, недра – это не завод или автомобиль, который можно вывезти из страны. Согласно Конституции, они принадлежат народу. Тем более, что добыча всех полезных ископаемых ведётся исключительно на основе казахстанского законодательства вне зависимости от страновой принадлежности владельцев или акционеров. Что в итоге, дает гарантии и контроль над эксплуатацией месторождения. То есть, интересы нашей страны не могут быть нарушены.Это во-первых, а во-вторых, без разрешения «Казатомпрома» сделка бы не состоялась. Её не провели публично, возможно, потому что сама нацкомпания ничего не продавала и не покупала. Однако она сохранила свою контролирующую долю во всех урановых предприятиях. Акции предприятия размещены на Лондонской фондовой бирже, где любую подозрительную активность фиксируют.И третий немаловажный момент. «Росатом» не находится под международными санкциями, которые касаются только отдельных дочерних структур, не касающихся добычи и торговли ураном.Но не это самое главное для Казахстана: ядерные технологии «Росатома» помогут привлечь инвестиции в добычу урана. Что в итоге даст нашей стране нарастить свою сырьевую базу и увеличить экспорт.Вряд ли предыдущие владельцы были готовы вкладывать большие суммы в этот актив, особенно на фоне проблем с Экибастузским ТЭЦ, которым владеет Александр Клебанов.Orda.kz продолжит следить за развитием событий.