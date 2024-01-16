"Нацфонд – детям": ЕНПФ составил список

"Оператор проекта ЕНПФ уже сформировал список казахстанцев, которые получат первые переводы по проекту "Нацфонд – детям". Деньги получат почти 7 млн детей, в том числе и те, кому в 2024 году исполнится 18 лет. Список сейчас сверяют", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ЕНПФ.

АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) составило список казахстанцев, которые получат средства по проекту "Национальный фонд – детям", сообщает Zakon.kz.Об этом сегодня, 16 января 2024 года, рассказали в пресс-службе фонда.В фонде уточнили, что первые начисления по проекту "Нацфонд – детям" будут произведены в феврале текущего года.