Команда уроженца Актау вернула себе лидерство в российской Премьер-лиге

Нуралы Алип
Питерский «Зенит», за который выступает родившийся в Актау футболист Нуралы Алип, возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-лиги после трёх сыгранных туров.
В дебютном матче чемпионата «Зенит» неожиданно оступился в игре с «Химками» (1:1), вызвав сомнения у любителей футбола относительно своего статуса фаворита в новом сезоне РПЛ. Однако в двух последующих матчах подопечные Сергея Семака всё расставили по своим местам, победив поочерёдно «Крылья Советов» (3:0) и московский «Локомотив» (5:0), питерцы взобрались на первую строчку турнирной таблицы, опережая по дополнительным показателям два других столичных клуба – «Спартак» и ЦСКА, набравших, как и «Зенит», по 7 очков.
Вклад уроженца Актау Нуралы Алипа в стартовые успехи питерской команды пока минимален. Как сообщает портал BetON, где всегда можно найти актуальную информацию о футбольных баталиях с участием казахстанских игроков, за три первых тура Алип не провёл в официальных матчах ни единой минуты, но всякий раз оказывался в заявке на игры, проводя их от звонка до звонка на скамье запасных.
При этом, что любопытно, в самом первом противостоянии всего российского сезона – игре за Суперкубок, в которой «Зенит» разгромил «Спартак» с результатом 4:0, Нуралы вышел на поле с первых же секунд и отыграл полный матч. Так что о недоверии к нему со стороны тренерского штаба пока речь не идёт. Скорее всего, у наставника питерцев Семака своеобразные принципы ротации состава.
Как бы там ни было, а «Зенит» в двух крайних матчах лишь укрепился в статусе главного претендента на очередной чемпионский титул. И такого мнения придерживаются ведущие эксперты беттинг-сферы, включая компанию Parimatch, где всегда можно отыскать актуальные котировки на футбольные события в России и других чемпионатах. Если загрузить приложение Parimatch на айфон, то в его удобном меню без труда можно отыскать «роспись» на победителя РПЛ, согласно которой, вероятность победы «Зенита» оценена в более чем 80%. И это с огромным отрывом наиболее солидный показатель из всех 16-ти участников сезона.
Напомним, «Зенит» является чемпионом российской Премьер-лиги в четырёх крайних кампаниях, и к последнему титулу «приложил руку» уроженец Актау Нуралы Алип, перешедший в «Зенит» из «Кайрата» перед стартом второй части сезона и успевший провести за основную команду в РПЛ 10 матчей и более 500 минут на поле в сумме.
Партнёрский проект
В дебютном матче чемпионата «Зенит» неожиданно оступился в игре с «Химками» (1:1), вызвав сомнения у любителей футбола относительно своего статуса фаворита в новом сезоне РПЛ. Однако в двух последующих матчах подопечные Сергея Семака всё расставили по своим местам, победив поочерёдно «Крылья Советов» (3:0) и московский «Локомотив» (5:0), питерцы взобрались на первую строчку турнирной таблицы, опережая по дополнительным показателям два других столичных клуба – «Спартак» и ЦСКА, набравших, как и «Зенит», по 7 очков.
Вклад уроженца Актау Нуралы Алипа в стартовые успехи питерской команды пока минимален. Как сообщает портал BetON, где всегда можно найти актуальную информацию о футбольных баталиях с участием казахстанских игроков, за три первых тура Алип не провёл в официальных матчах ни единой минуты, но всякий раз оказывался в заявке на игры, проводя их от звонка до звонка на скамье запасных.
При этом, что любопытно, в самом первом противостоянии всего российского сезона – игре за Суперкубок, в которой «Зенит» разгромил «Спартак» с результатом 4:0, Нуралы вышел на поле с первых же секунд и отыграл полный матч. Так что о недоверии к нему со стороны тренерского штаба пока речь не идёт. Скорее всего, у наставника питерцев Семака своеобразные принципы ротации состава.
Как бы там ни было, а «Зенит» в двух крайних матчах лишь укрепился в статусе главного претендента на очередной чемпионский титул. И такого мнения придерживаются ведущие эксперты беттинг-сферы, включая компанию Parimatch, где всегда можно отыскать актуальные котировки на футбольные события в России и других чемпионатах. Если загрузить приложение Parimatch на айфон, то в его удобном меню без труда можно отыскать «роспись» на победителя РПЛ, согласно которой, вероятность победы «Зенита» оценена в более чем 80%. И это с огромным отрывом наиболее солидный показатель из всех 16-ти участников сезона.
Напомним, «Зенит» является чемпионом российской Премьер-лиги в четырёх крайних кампаниях, и к последнему титулу «приложил руку» уроженец Актау Нуралы Алип, перешедший в «Зенит» из «Кайрата» перед стартом второй части сезона и успевший провести за основную команду в РПЛ 10 матчей и более 500 минут на поле в сумме.
Партнёрский проект