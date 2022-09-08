Айбек Ерболеков: Работники ТОО «Green City Aktau» делают всё, чтобы вернуть нашему городу былой зелёный фонд, для этого у нас есть всё необходимое

Ни для кого не секрет, что уже несколько лет вопрос озеленения Актау является одним из самых проблемных. Ежегодно на посадку и содержание зелёных насаждений из бюджета выделяют миллионы. За прошедшие пять лет, пока озеленение находилось в конкурентной среде, погибли больше 43 тысяч деревьев и кустарников. В этом году городская администрация решила определить ответственного по уходу за зелёными насаждениями и заключила пятилетний договор с ТОО «Green City Aktau». Теперь горожане знают, кто будет держать ответ в случае недочётов в сфере озеленения.Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков рассказал, что успели сделать летом, и как обстоят дела на сегодняшний день в сфере озеленения.По его словам, работники ТОО «Green City Aktau» бросили все силы на спасение зелёного фонда города. Они поливают зелёные насаждения внутри и по периметру микрорайонов, обрезают сухостой, рыхлят почву, а также занимаются химической обработкой и пропиткой витаминами зелёных насаждений. Для расширения зелёного фонда высаживают саженцы деревьев и кустарники вдоль дорог, а в клумбах - розы и однолетние цветы. Для своевременного полива компания ведёт установку поливочного трубопровода. После его ввода в эксплуатацию ТОО «Green City Aktau» будет нести ответственность за содержание поливочной системы.- В первую очередь, хочу отметить, что я родился и вырос в Актау. Это мой город, и я сделаю всё, чтобы Актау стал зелёным городом. Наша компания занимается содержанием зелёных насаждений всего несколько месяцев, но мы готовы планомерно идти к реализации главной задачи - вернуть городу «лёгкие». Да, возможно, сейчас жители Актау ещё не могут оценить нашу работу, но поверьте, наши работники трудятся каждый день, чтобы спасти зелёный фонд города. Могу с уверенностью заявить - мы справимся.В штате компании трудятся 140 работников, функционирует свыше 40 единиц спецтехники.Хочу отметить, что из бюджета пока не получили ни копейки, и расходы оплачиваем из своих средств. Несмотря на это, наши работники получают заработную плату без задержек.- Мы уже проложили по городу 20 километров труб для полива. До конца года планируется укладка ещё 100 километров труб. Полив зелёных насаждений осуществляется каждый день, на это уходит свыше 1200 кубов воды из родника и поливочного трубопровода. Продолжается и обрезка сухостоя – ежедневно работники спиливают около 45 сухих деревьев. Так как от жителей поступает много заявок, на обрезку сухостоя брошены четыре бригады. Хочу отметить, что этим летом начали работу для подключения к автоматизированному поливу сквера им. Захарова за собственные средства. Поэтапно планируем установить автоматизированную систему полива во всех парках и скверах города.- Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным гражданам за поддержку. Негатив, естественно, был, без этого никак, и мы готовы к нему. Полученную критику используем для улучшения процесса по уходу за зелёными насаждениями. Отмечу, что ранее прямого контакта с населением не было ни у одной подрядной организации, которые занимались поливом и озеленением до нас.- Сегодня активно работает специальный Telegram-канал, где горожане оставляют заявки по спилу сухостоя и поливу. Его специально создали для своевременного выполнения заявок. На текущий момент приняли свыше 350 заявок по спилу сухостоя внутри микрорайонов. Запуск этого канала позволил повысить оперативность и эффективность работы наших работников, а также напрямую контактировать с жителями нашего города.- К сожалению, зелёный фонд города находится в плачевном состоянии. Очень много сухих и болеющих деревьев и кустарников. Я считаю, что такая ситуация произошла из-за несвоевременного начала ухода за зелёными насаждениями.- В компании 30 водовозов, шесть грузопассажирских машин, два грузовых автомобиля, два АГП (автогидроподъёмник) и три автотранспорта для перевозки пассажиров. Кроме того, наша компания за счёт собственных средств приобрела четыре новых многофункциональных водовоза. Этот спецтранспорт имеет большие возможности. С обеих сторон автомобиля установлены кран и насос для полива. Необходимо отметить, что у водовозов мощная кубатура, поэтому он одним рейсом охватывает большое количество деревьев и дорогу, что экономит время и ресурсы. Помимо полива зелени такой водовоз можно задействовать как поливомоечную машину центральных дорог города.- Полив внутри микрорайонов проводится совместно с КСК и ОСИ. На текущий момент заключены договоры с 34 КСК, которые обслуживают в общем счёте 253 многоквартирных дома. Также мы заключаем отдельные договоры напрямую с жителями домов города. Наша компания оплачивает все затраты на вывод труб из подвала жилых домов и воду, которая тратится на полив. ТОО «Green City Aktau» готово заключить договоры со всеми КСК и ОСИ. Но не все они готовы сотрудничать.- В процессе заключения договоров наши специалисты определяют точное количество зелёных насаждений, которые будут поливать специалисты КСК и ОСИ. В микрорайонах, где КСК не согласились поливать и не заключили договор, деревья поливают наши водовозы.- Полив в городе проводится по графику. Наши специалисты уже два раза провели работу по химической обработке всех зелёных насаждений. В конце сезона планируем провести повторную обработку деревьев в случае необходимости. Чтобы реанимировать деревья, мы делаем витаминную и минеральную подпитки. Ослабленным растениям она пойдёт на пользу.- По периметру 1, 1А, 3, 3А и 3Б микрорайонов полив деревьев уже производится водой из родника. Благодаря этому мы существенно экономим питьевую воду из водопровода, что положительно влияет на давление и напор воды в многоквартирных домах.Хочу отметить, что согласно заключённому договору с городской администрацией, мы не обслуживаем парк «Акбота». Поливом и уходом за зелёными насаждениями парка занимается другая компания. Парк «Акбота» к нашей организации никакого отношения не имеет.- По программе государственно-частного партнёрства (ГЧП) предусмотрен полив зелёных насаждений 18 раз за сезон, то есть три раза в месяц. Такую смету расписал городской акимат. Но мы поливаем деревья раз в неделю. Молодые саженцы деревьев поливаем чаще.- С мая 2022 года наша компания проводит работы по поливу, обрезке сухостоя, химической обработке, пропитке витаминами и содержанию зелёных насаждений города. Из бюджета пока не получали денег, расходы оплачиваем сами.- Проектом ГЧП предусмотрена ежегодная высадка новых зелёных насаждений. Этой осенью мы планируем высадить 2580 саженцев, 20 000 кустарников, 3600 кустов роз и тысячу квадратных метров газона.- Да, по проекту мы должны заключить договор по мониторингу состояния и качества проведения ухода за зелёными насаждениями с аккредитованными научными организациями. ТОО «Green City Aktau» заключило договор с Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом для того, чтобы использовать научно-практические проверенные методы по тестированию и уходу за зелёными насаждениями с учётом экологических особенностей региона.- Зимой мы займёмся прокладкой трубопровода для полива. Специалисты ТОО «Green City Aktau» в некоторых местах заменят старые трубы на новые и проложат трубопровод на тех участках, где он отсутствует. Если периметры всех микрорайонов охватит трубопровод, а зелень в парках и скверах будет орошать автоматизированная поливочная система, это даст нам возможность в следующий поливочный сезон задействовать меньше водовозов. Подготовительную работу к поливочному сезону-2023 мы начнём еще зимой.- Спасибо за содержательную беседу. Надеемся, что вскоре город у моря сможет похвастать пышной растительностью.