Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.75 KZT
  • €1 = 475.15 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:00

Просмотров: 96

IPO «КазМунайГаз»: компания проведет встречу с инвесторами в Актау 25 ноября

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)
АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) проводит серию встреч с инвесторами в рамках роуд-шоу, посвященную первичному предложению простых акций КМГ (IPO) на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange) и Казахстанской фондовой бирже (KASE), и приглашает вас принять участие во встрече с потенциальными розничными инвесторами в городе Актау.
 
Презентация состоится 25 ноября 2022 года в 17:00 по адресу: 4-й микрорайон, 73 дом, в конференц-зале гостиницы Holiday Inn.

Спикеры расскажут о деятельности АО НК «КазМунайГаз», инвестиционных преимуществах компании, параметрах IPO и способах приобретения акций, а также ответят на ваши вопросы.

Спикеры:
• Дамир Мамытов, старший менеджер департамента приватизации и реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына»
• Ереулиев Арман, директор департамента бюджетирования и планирования АО НК «КазМунайГаз»
• Аруана Орак, группа «Халык»
• Жаканова Шынар, директор департамента продаж АО «SkyBridge Invest»
• Мамаева Айгуль, старший менеджер по работе с клиентами АО «Фридом Финанс»
• Мадина Имашева, менеджер департамента розничных продаж АО «BCC Invest»

Партнерский проект Лады и АО НК «КазМунайГаз»



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика