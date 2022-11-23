IPO «КазМунайГаз»: компания проведет встречу с инвесторами в Актау 25 ноября

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) проводит серию встреч с инвесторами в рамках роуд-шоу, посвященную первичному предложению простых акций КМГ (IPO) на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange) и Казахстанской фондовой бирже (KASE), и приглашает вас принять участие во встрече с потенциальными розничными инвесторами в городе Актау.



Презентация состоится 25 ноября 2022 года в 17:00 по адресу: 4-й микрорайон, 73 дом, в конференц-зале гостиницы Holiday Inn.



Спикеры расскажут о деятельности АО НК «КазМунайГаз», инвестиционных преимуществах компании, параметрах IPO и способах приобретения акций, а также ответят на ваши вопросы.



Спикеры:

• Дамир Мамытов, старший менеджер департамента приватизации и реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына»

• Ереулиев Арман, директор департамента бюджетирования и планирования АО НК «КазМунайГаз»

• Аруана Орак, группа «Халык»

• Жаканова Шынар, директор департамента продаж АО «SkyBridge Invest»

• Мамаева Айгуль, старший менеджер по работе с клиентами АО «Фридом Финанс»

• Мадина Имашева, менеджер департамента розничных продаж АО «BCC Invest»



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