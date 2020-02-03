«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Февраля
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.02 KZT
  • €1 = 417.98 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 274

Как заставить чиновников эффективно выполнять госпрограммы, а депрессивный регион превратить в успешный - Айкын Конуров

На фронтах войны
Каждая новая встреча коммунистов Казахстана с соратниками по Компартии Китая – повод для анализа успехов нашего соседа в экономике и других сферах, обмена опытом.

– На этот раз главные мероприятия проходили в отеле ЦК Коммунистической партии Китая. Скромная гостиница, больше похожая на качественное семейное общежитие, порадовала наличием зон европейской и мусульманской кухни. Также стало сюрпризом то, что в КНР мечетей больше, чем буддистских храмов, – начинает рассказ о поездке секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана, руководитель депутатской фракции кнпк в мажилисе Айкын Конуров.

В программе визита была встреча с президентом Академии кибербезопасности ЦК Компартии КНР.

– Китайцы уделяют серьезное внимание взаимодействию с обществом в Интернете. Еще стратег Сунь-цзы говорил: невозможно выиграть войну, находясь в защите, – сделать это можно только в наступлении. А экс-советник по нацбезопасности США Генри Киссинджер утверждал, что главное – выиграть не горячую войну где-то в поле с танками или с ядерным оружием, а одержать победу в умах.

Эти установки китайцы осознают в полной мере – создают интернет-продукты, продвинутые, правильные, интересные местной молодежи, выстраивают защиту своих киберграниц, ведут контрпропаганду, добиваясь минимального влияния на умы извне. И популярные социальные сети тех же Штатов в Китае не блокируются – они стали попросту неинтересны молодому поколению, – отмечает Айкын Конуров.

Что передала Свинья Крысе

– Главный вывод из этой поездки – власти Китая соблюдают условия общественного договора между элитой и обществом. В этих условиях никакая идеологическая атака не опасна. Страна заявила долговременную программу, нацеленную на создание общества средней зажиточности. В ближайшее время будет завершена соответствующая доктрина “Сяокан” (малое процветание), гарантирующая населению уже к концу этого года решение ключевых вопросов с жильем, питанием и досугом, – продолжает лидер казахстанских коммунистов.

В том, что это будет сделано, наш собеседник не сомневается.

– Год Белой Крысы, по китайскому календарю, Поднебесная закончит согласно намеченным планам – я в этом уверен. Ведь предыдущий – Год Желтой Свиньи – завершила с ростом ВВП на 6 процентов и созданием 10 миллионов постоянных рабочих мест.

Топ отраслей, где произошел этот бум, – автомобилестроение, IT и космос.

Средняя зарплата в стране – около 6 тысяч юаней (около 335 тысяч тенге), – приводит показательные цифры Айкын Конуров. – В это же время мы наблюдаем крах либеральной системы развития экономики, выстроенной на основе ссудного процента. Во всем мире ужесточается кредитная политика, в том числе в Казахстане, – с этого года малоимущим запретили выдавать кредиты.

Система столкнулась с собственными же ограничителями: человеку и предприятию с плохой кредитной историей никто не выдает займы, закредитованность в обществе составила почти 90 процентов.

В текущей ситуации стимулировать спрос по старой схеме за счет кредитной модели уже не получится. А дальнейшее “заливание” кризиса деньгами ни к чему хорошему не приведет. Чем больше кредитный пузырь – тем страшнее он лопается, захватывает большее количество стран и приводит к более серьезной турбулентности.

Всем сестрам по серьгам

Второй “кит” китайского успеха – справедливое распределение доходов.

– Цифровизация экономики в КНР привела к росту производительности труда и доходов населения, в то время как в других развитых и развивающихся странах этот процесс приводит к серьезному расслоению общества, росту сверхдоходов лишь небольшого количества людей, а 90 процентов населения нищает. В Китае государство четко перераспределяет доходы того же бизнеса, смотрит, чтобы не было перекосов, – акцентирует глава парламентской фракции коммунистов.

На большинстве крупных предприятий за вопросами справедливого распределения доходов следят партийные комитеты.

– У владельца предприятия уже не получится заработанные его работниками миллиарды просто потратить на роскошь.

С оборотов компании руководство выделяет средства на поддержку профсоюзов, справедливое увеличение зарплатного фонда. В ответ на это государство создает бизнесу условия для развития, преференции, госзаказы, доступ к кредитным ресурсам, – говорит наш собеседник.

И даже роботизация в Поднебесной имеет человеческое лицо, продолжает мой визави.

В КНР в круглосуточном режиме функционируют заводы, роботизированные почти на 90 процентов. Однако высвободившиеся работники не остаются невостребованными. Если товарищ Ли, владелец завода, в рамках киборгизации сократил, к примеру, 100 работников, государство ставит ему задачу: “Мы даем тебе сегмент внутреннего рынка – госзаказ или содействие в продвижении на внешние рынки, а ты должен создавать новое производство и новые рабочие места”, – рассказывает об особенностях китайской госполитики Конуров. – Во-вторых, Китай сейчас активно стимулирует граждан заниматься творчеством. По Марксу, при наступлении коммунизма будет правильное распределение рабочей силы, человеческой энергии, а свободный человек станет заниматься тем, что его душа требует, и при этом оставаться востребованным. Ему не надо будет думать о хлебе насущном, ведь экономика будет высокоэффективной.

Чем лечится депрессия

Кстати, о хлебе. В КНР действует комплексная программа по борьбе с бедностью, которая также приносит результаты.

– В Китае на госуровне честно признали наличие бедности, а после начали с ней системно бороться различными методами. Наши делегаты побывали в одной из провинций – некогда отсталом аграрном регионе Поднебесной. Здесь на научной основе провели грамотную кооперацию сельчан в сфере АПК на основе государственно-частного партнерства, – рассказывает Айкын Конуров. – Отказавшись от монокультуры – чая (хотя он и остался в производстве), власти стимулировали и экспортноориентированные производства и проекты для внутреннего рынка: разведение фруктовых садов, промышленное производство, переработку бамбука, изготовление мебели. Все проекты получили развитие на основе государственного технического сельскохозяйственного парка, в составе которого работают различные структуры: инновационные исследования, переработки, торговый оптово-распределительный центр, центр биотехнологий и индустриальный парк.

На одной площадке, которая взаимосвязана с аналогичными по стране, предприниматель может получить комплекс услуг для развития и продвижения своего бизнеса. Положительную роль также сыграла и ставка на развитие внутреннего туризма. Сейчас средняя заработная плата в этом депрессивном в прошлом регионе составляет 8 000 юаней (446 тысяч тенге, или 1 180 долларов США).

Социализм с китайским профилем

Описанный кейс ярко демонстрирует эффективность госуправления в КНР, подчеркивает собеседник “КАРАВАНА”.

– С парламентской трибуны наша фракция регулярно говорит о слабой эффективности госпрограмм, не приводящих к нужным обществу результатам, а иногда даже ухудшающих показатели, которые были изначально заложены в программы. В Китае чиновники несут персональную ответственность за реализацию госпрограмм, причем двойную – партийную и правительственную (а потеря партбилета для китайского чиновника – это крест на карьере). В документах четко прописаны индикаторы эффективности работы губернаторов: реальный экономический рост провинции, увеличение числа рабочих мест, рост доходов, – рассказывает Айкын Конуров.

Причем не так, что человек работает за чашку риса, перед местными властями стоит задача – адекватно доходам компаний индексировать зарплату каждый год.

– Если госслужащий допустил серьезную ошибку, попался на воровстве при реализации госпрограмм, на коррупции, то не только он, но и его потомки будут испытывать серьезные проблемы в будущем. Кроме общественного порицания, что очень серьезно, не будет перспектив на государственной службе и на другой ответственной работе. Все нарушения и преступления фиксируются в системе социального рейтинга. Вот так общество отсеивает опасных для развития страны людей. Такой вот социализм с китайской спецификой, – резюмирует лидер казахстанских коммунистов.

НУР-СУЛТАН

Источник Медиа-портал "Караван" https://www.caravan.kz/

Партнерский проект Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика