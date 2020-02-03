Как заставить чиновников эффективно выполнять госпрограммы, а депрессивный регион превратить в успешный - Айкын Конуров

На фронтах войны
Каждая новая встреча коммунистов Казахстана с соратниками по Компартии Китая – повод для анализа успехов нашего соседа в экономике и других сферах, обмена опытом.
– На этот раз главные мероприятия проходили в отеле ЦК Коммунистической партии Китая. Скромная гостиница, больше похожая на качественное семейное общежитие, порадовала наличием зон европейской и мусульманской кухни. Также стало сюрпризом то, что в КНР мечетей больше, чем буддистских храмов, – начинает рассказ о поездке секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана, руководитель депутатской фракции кнпк в мажилисе Айкын Конуров.
В программе визита была встреча с президентом Академии кибербезопасности ЦК Компартии КНР.
– Китайцы уделяют серьезное внимание взаимодействию с обществом в Интернете. Еще стратег Сунь-цзы говорил: невозможно выиграть войну, находясь в защите, – сделать это можно только в наступлении. А экс-советник по нацбезопасности США Генри Киссинджер утверждал, что главное – выиграть не горячую войну где-то в поле с танками или с ядерным оружием, а одержать победу в умах.
Эти установки китайцы осознают в полной мере – создают интернет-продукты, продвинутые, правильные, интересные местной молодежи, выстраивают защиту своих киберграниц, ведут контрпропаганду, добиваясь минимального влияния на умы извне. И популярные социальные сети тех же Штатов в Китае не блокируются – они стали попросту неинтересны молодому поколению, – отмечает Айкын Конуров.
Что передала Свинья Крысе
– Главный вывод из этой поездки – власти Китая соблюдают условия общественного договора между элитой и обществом. В этих условиях никакая идеологическая атака не опасна. Страна заявила долговременную программу, нацеленную на создание общества средней зажиточности. В ближайшее время будет завершена соответствующая доктрина “Сяокан” (малое процветание), гарантирующая населению уже к концу этого года решение ключевых вопросов с жильем, питанием и досугом, – продолжает лидер казахстанских коммунистов.
В том, что это будет сделано, наш собеседник не сомневается.
– Год Белой Крысы, по китайскому календарю, Поднебесная закончит согласно намеченным планам – я в этом уверен. Ведь предыдущий – Год Желтой Свиньи – завершила с ростом ВВП на 6 процентов и созданием 10 миллионов постоянных рабочих мест.
Топ отраслей, где произошел этот бум, – автомобилестроение, IT и космос.
Средняя зарплата в стране – около 6 тысяч юаней (около 335 тысяч тенге), – приводит показательные цифры Айкын Конуров. – В это же время мы наблюдаем крах либеральной системы развития экономики, выстроенной на основе ссудного процента. Во всем мире ужесточается кредитная политика, в том числе в Казахстане, – с этого года малоимущим запретили выдавать кредиты.
Система столкнулась с собственными же ограничителями: человеку и предприятию с плохой кредитной историей никто не выдает займы, закредитованность в обществе составила почти 90 процентов.
В текущей ситуации стимулировать спрос по старой схеме за счет кредитной модели уже не получится. А дальнейшее “заливание” кризиса деньгами ни к чему хорошему не приведет. Чем больше кредитный пузырь – тем страшнее он лопается, захватывает большее количество стран и приводит к более серьезной турбулентности.
Всем сестрам по серьгам
Второй “кит” китайского успеха – справедливое распределение доходов.
– Цифровизация экономики в КНР привела к росту производительности труда и доходов населения, в то время как в других развитых и развивающихся странах этот процесс приводит к серьезному расслоению общества, росту сверхдоходов лишь небольшого количества людей, а 90 процентов населения нищает. В Китае государство четко перераспределяет доходы того же бизнеса, смотрит, чтобы не было перекосов, – акцентирует глава парламентской фракции коммунистов.
На большинстве крупных предприятий за вопросами справедливого распределения доходов следят партийные комитеты.
– У владельца предприятия уже не получится заработанные его работниками миллиарды просто потратить на роскошь.
С оборотов компании руководство выделяет средства на поддержку профсоюзов, справедливое увеличение зарплатного фонда. В ответ на это государство создает бизнесу условия для развития, преференции, госзаказы, доступ к кредитным ресурсам, – говорит наш собеседник.
И даже роботизация в Поднебесной имеет человеческое лицо, продолжает мой визави.
– В КНР в круглосуточном режиме функционируют заводы, роботизированные почти на 90 процентов. Однако высвободившиеся работники не остаются невостребованными. Если товарищ Ли, владелец завода, в рамках киборгизации сократил, к примеру, 100 работников, государство ставит ему задачу: “Мы даем тебе сегмент внутреннего рынка – госзаказ или содействие в продвижении на внешние рынки, а ты должен создавать новое производство и новые рабочие места”, – рассказывает об особенностях китайской госполитики Конуров. – Во-вторых, Китай сейчас активно стимулирует граждан заниматься творчеством. По Марксу, при наступлении коммунизма будет правильное распределение рабочей силы, человеческой энергии, а свободный человек станет заниматься тем, что его душа требует, и при этом оставаться востребованным. Ему не надо будет думать о хлебе насущном, ведь экономика будет высокоэффективной.
Чем лечится депрессия
Кстати, о хлебе. В КНР действует комплексная программа по борьбе с бедностью, которая также приносит результаты.
– В Китае на госуровне честно признали наличие бедности, а после начали с ней системно бороться различными методами. Наши делегаты побывали в одной из провинций – некогда отсталом аграрном регионе Поднебесной. Здесь на научной основе провели грамотную кооперацию сельчан в сфере АПК на основе государственно-частного партнерства, – рассказывает Айкын Конуров. – Отказавшись от монокультуры – чая (хотя он и остался в производстве), власти стимулировали и экспортноориентированные производства и проекты для внутреннего рынка: разведение фруктовых садов, промышленное производство, переработку бамбука, изготовление мебели. Все проекты получили развитие на основе государственного технического сельскохозяйственного парка, в составе которого работают различные структуры: инновационные исследования, переработки, торговый оптово-распределительный центр, центр биотехнологий и индустриальный парк.
На одной площадке, которая взаимосвязана с аналогичными по стране, предприниматель может получить комплекс услуг для развития и продвижения своего бизнеса. Положительную роль также сыграла и ставка на развитие внутреннего туризма. Сейчас средняя заработная плата в этом депрессивном в прошлом регионе составляет 8 000 юаней (446 тысяч тенге, или 1 180 долларов США).
Социализм с китайским профилем
Описанный кейс ярко демонстрирует эффективность госуправления в КНР, подчеркивает собеседник “КАРАВАНА”.
– С парламентской трибуны наша фракция регулярно говорит о слабой эффективности госпрограмм, не приводящих к нужным обществу результатам, а иногда даже ухудшающих показатели, которые были изначально заложены в программы. В Китае чиновники несут персональную ответственность за реализацию госпрограмм, причем двойную – партийную и правительственную (а потеря партбилета для китайского чиновника – это крест на карьере). В документах четко прописаны индикаторы эффективности работы губернаторов: реальный экономический рост провинции, увеличение числа рабочих мест, рост доходов, – рассказывает Айкын Конуров.
Причем не так, что человек работает за чашку риса, перед местными властями стоит задача – адекватно доходам компаний индексировать зарплату каждый год.
– Если госслужащий допустил серьезную ошибку, попался на воровстве при реализации госпрограмм, на коррупции, то не только он, но и его потомки будут испытывать серьезные проблемы в будущем. Кроме общественного порицания, что очень серьезно, не будет перспектив на государственной службе и на другой ответственной работе. Все нарушения и преступления фиксируются в системе социального рейтинга. Вот так общество отсеивает опасных для развития страны людей. Такой вот социализм с китайской спецификой, – резюмирует лидер казахстанских коммунистов.
НУР-СУЛТАН
Источник Медиа-портал "Караван" https://www.caravan.kz/
Партнерский проект Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК.
Каждая новая встреча коммунистов Казахстана с соратниками по Компартии Китая – повод для анализа успехов нашего соседа в экономике и других сферах, обмена опытом.
– На этот раз главные мероприятия проходили в отеле ЦК Коммунистической партии Китая. Скромная гостиница, больше похожая на качественное семейное общежитие, порадовала наличием зон европейской и мусульманской кухни. Также стало сюрпризом то, что в КНР мечетей больше, чем буддистских храмов, – начинает рассказ о поездке секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана, руководитель депутатской фракции кнпк в мажилисе Айкын Конуров.
В программе визита была встреча с президентом Академии кибербезопасности ЦК Компартии КНР.
– Китайцы уделяют серьезное внимание взаимодействию с обществом в Интернете. Еще стратег Сунь-цзы говорил: невозможно выиграть войну, находясь в защите, – сделать это можно только в наступлении. А экс-советник по нацбезопасности США Генри Киссинджер утверждал, что главное – выиграть не горячую войну где-то в поле с танками или с ядерным оружием, а одержать победу в умах.
Эти установки китайцы осознают в полной мере – создают интернет-продукты, продвинутые, правильные, интересные местной молодежи, выстраивают защиту своих киберграниц, ведут контрпропаганду, добиваясь минимального влияния на умы извне. И популярные социальные сети тех же Штатов в Китае не блокируются – они стали попросту неинтересны молодому поколению, – отмечает Айкын Конуров.
Что передала Свинья Крысе
– Главный вывод из этой поездки – власти Китая соблюдают условия общественного договора между элитой и обществом. В этих условиях никакая идеологическая атака не опасна. Страна заявила долговременную программу, нацеленную на создание общества средней зажиточности. В ближайшее время будет завершена соответствующая доктрина “Сяокан” (малое процветание), гарантирующая населению уже к концу этого года решение ключевых вопросов с жильем, питанием и досугом, – продолжает лидер казахстанских коммунистов.
В том, что это будет сделано, наш собеседник не сомневается.
– Год Белой Крысы, по китайскому календарю, Поднебесная закончит согласно намеченным планам – я в этом уверен. Ведь предыдущий – Год Желтой Свиньи – завершила с ростом ВВП на 6 процентов и созданием 10 миллионов постоянных рабочих мест.
Топ отраслей, где произошел этот бум, – автомобилестроение, IT и космос.
Средняя зарплата в стране – около 6 тысяч юаней (около 335 тысяч тенге), – приводит показательные цифры Айкын Конуров. – В это же время мы наблюдаем крах либеральной системы развития экономики, выстроенной на основе ссудного процента. Во всем мире ужесточается кредитная политика, в том числе в Казахстане, – с этого года малоимущим запретили выдавать кредиты.
Система столкнулась с собственными же ограничителями: человеку и предприятию с плохой кредитной историей никто не выдает займы, закредитованность в обществе составила почти 90 процентов.
В текущей ситуации стимулировать спрос по старой схеме за счет кредитной модели уже не получится. А дальнейшее “заливание” кризиса деньгами ни к чему хорошему не приведет. Чем больше кредитный пузырь – тем страшнее он лопается, захватывает большее количество стран и приводит к более серьезной турбулентности.
Всем сестрам по серьгам
Второй “кит” китайского успеха – справедливое распределение доходов.
– Цифровизация экономики в КНР привела к росту производительности труда и доходов населения, в то время как в других развитых и развивающихся странах этот процесс приводит к серьезному расслоению общества, росту сверхдоходов лишь небольшого количества людей, а 90 процентов населения нищает. В Китае государство четко перераспределяет доходы того же бизнеса, смотрит, чтобы не было перекосов, – акцентирует глава парламентской фракции коммунистов.
На большинстве крупных предприятий за вопросами справедливого распределения доходов следят партийные комитеты.
– У владельца предприятия уже не получится заработанные его работниками миллиарды просто потратить на роскошь.
С оборотов компании руководство выделяет средства на поддержку профсоюзов, справедливое увеличение зарплатного фонда. В ответ на это государство создает бизнесу условия для развития, преференции, госзаказы, доступ к кредитным ресурсам, – говорит наш собеседник.
И даже роботизация в Поднебесной имеет человеческое лицо, продолжает мой визави.
– В КНР в круглосуточном режиме функционируют заводы, роботизированные почти на 90 процентов. Однако высвободившиеся работники не остаются невостребованными. Если товарищ Ли, владелец завода, в рамках киборгизации сократил, к примеру, 100 работников, государство ставит ему задачу: “Мы даем тебе сегмент внутреннего рынка – госзаказ или содействие в продвижении на внешние рынки, а ты должен создавать новое производство и новые рабочие места”, – рассказывает об особенностях китайской госполитики Конуров. – Во-вторых, Китай сейчас активно стимулирует граждан заниматься творчеством. По Марксу, при наступлении коммунизма будет правильное распределение рабочей силы, человеческой энергии, а свободный человек станет заниматься тем, что его душа требует, и при этом оставаться востребованным. Ему не надо будет думать о хлебе насущном, ведь экономика будет высокоэффективной.
Чем лечится депрессия
Кстати, о хлебе. В КНР действует комплексная программа по борьбе с бедностью, которая также приносит результаты.
– В Китае на госуровне честно признали наличие бедности, а после начали с ней системно бороться различными методами. Наши делегаты побывали в одной из провинций – некогда отсталом аграрном регионе Поднебесной. Здесь на научной основе провели грамотную кооперацию сельчан в сфере АПК на основе государственно-частного партнерства, – рассказывает Айкын Конуров. – Отказавшись от монокультуры – чая (хотя он и остался в производстве), власти стимулировали и экспортноориентированные производства и проекты для внутреннего рынка: разведение фруктовых садов, промышленное производство, переработку бамбука, изготовление мебели. Все проекты получили развитие на основе государственного технического сельскохозяйственного парка, в составе которого работают различные структуры: инновационные исследования, переработки, торговый оптово-распределительный центр, центр биотехнологий и индустриальный парк.
На одной площадке, которая взаимосвязана с аналогичными по стране, предприниматель может получить комплекс услуг для развития и продвижения своего бизнеса. Положительную роль также сыграла и ставка на развитие внутреннего туризма. Сейчас средняя заработная плата в этом депрессивном в прошлом регионе составляет 8 000 юаней (446 тысяч тенге, или 1 180 долларов США).
Социализм с китайским профилем
Описанный кейс ярко демонстрирует эффективность госуправления в КНР, подчеркивает собеседник “КАРАВАНА”.
– С парламентской трибуны наша фракция регулярно говорит о слабой эффективности госпрограмм, не приводящих к нужным обществу результатам, а иногда даже ухудшающих показатели, которые были изначально заложены в программы. В Китае чиновники несут персональную ответственность за реализацию госпрограмм, причем двойную – партийную и правительственную (а потеря партбилета для китайского чиновника – это крест на карьере). В документах четко прописаны индикаторы эффективности работы губернаторов: реальный экономический рост провинции, увеличение числа рабочих мест, рост доходов, – рассказывает Айкын Конуров.
Причем не так, что человек работает за чашку риса, перед местными властями стоит задача – адекватно доходам компаний индексировать зарплату каждый год.
– Если госслужащий допустил серьезную ошибку, попался на воровстве при реализации госпрограмм, на коррупции, то не только он, но и его потомки будут испытывать серьезные проблемы в будущем. Кроме общественного порицания, что очень серьезно, не будет перспектив на государственной службе и на другой ответственной работе. Все нарушения и преступления фиксируются в системе социального рейтинга. Вот так общество отсеивает опасных для развития страны людей. Такой вот социализм с китайской спецификой, – резюмирует лидер казахстанских коммунистов.
НУР-СУЛТАН
Источник Медиа-портал "Караван" https://www.caravan.kz/
Партнерский проект Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК.