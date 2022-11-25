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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 608

Сегодня британцы будут побеждать: прогноз от директора школы города Актау на матчи чемпионата мира по футболу

Продолжаем следить за происходящим на футбольных полях Катара и знакомиться с прогнозами на матчи чемпионата от известных людей Мангистауской области. Сегодня своими прогнозами на матчи 25 ноября делится директор общеобразовательной школы №1 города Актау – Бекес Умирханович Испекеев.

Криштиану Роналду - рекордсмен чемпионатов мира
В Катаре команды пошли на второй круг. У кого-то есть возможность всё исправить, например, у Аргентины или Германии. Другие команды досрочно могут выписать себе «проходку» в плей-офф.

С начала игр чемпионата мира-2022 в Катаре жители Мангистау не раз пытались спрогнозировать результаты.

В первый игровой день были угаданы исходы всех матчей и даже точный счёт.

Потом с лёгкой руки нашего респондента были отняты очки у Аргентины.

На четвёртый день мундиаля мангистауские фанаты футбола вновь угадали точный счёт.

Сегодня своими прогнозами на матчи 25 ноября делится директор общеобразовательной школы №1 города Актау – Бекес Умирханович Испекеев.

Я не большой фанат футбола, знаю мировых лидеров, но вот мой сын Мирас в курсе всех событий – говорит Бекес Умирханович. - Эти прогнозы мы сделали совместно.

Сегодня британцы будут побеждать: прогноз от директора школы города Актау на матчи чемпионата мира по футболу


УЭЛЬС – ИРАН (начало 15:00. Смотреть «Qazsport»)
В составе валийцев есть Ремзи и Бэйл, и они могут сотворить для своей команды победу. Все статистические данные за британцев. Да и турнирное положение обязывает побеждать. В стане иранцев внутренний раздор, с которым им надо совладать. Точный счет – 2:0.

КАТАР – СЕНЕГАЛ (начало 18:00. Смотреть «Qazsport»)
Сенегал не заслуживал поражения от «оранжевых» в предыдущем матче. В этой игре африканцы приложат все усилия, чтобы добыть три очка. Хозяева чемпионата ничего вразумительного не смогли показать в дебютной встрече, и как им наладить игру – я не знаю. Счет – 1:3.

НИДЕРЛАНДЫ – ЭКВАДОР (начало 21:00. Смотреть «Qazsport»)
В этой игре я жду сюрпризы, вплоть до того, что матч не выявит победителя. Хотя наличие в составе «летучих голландцев» игроков европейских топ-клубов даёт им небольшое преимущество. Счет – 2:1

АНГЛИЯ – США (начало 00:00. Смотреть «Qazsport»)
Англия фаворит без вопросов, а вот американцам нужно в этой игре набирать очки, или прощай мундиаль. Они без сомнения, не будут отсиживаться в обороне. С другой стороны – победа Англии досрочно выводит ее в плей-офф. Однозначно матч, где обе команды будут стремиться забивать. Счет – 3:1.

Сегодня британцы будут побеждать: прогноз от директора школы города Актау на матчи чемпионата мира по футболу


Интересный факт
Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому удавалось забивать на пяти разных чемпионатах мира. Португальский нападающий забивал на мировых первенствах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Статистика чемпионата
Игры – 16.
Забито – 41 голов (из них 6 с пенальти).
Незабитые пенальти – 2.
Желтые карточки – 55.
Красные карточки – 0.



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