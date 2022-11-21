Мощное землетрясение в Индонезии: погибли более 50 человек

В результате сильного землетрясения в Индонезии погибли по меньшей мере 56 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Западной Яве, недалеко от города Чианджур, расположенного в 72 километрах к югу от столицы Джакарты. Более 700 человек получили ранения.
Землетрясение вызвало оползень и обрушение зданий в сильно пострадавшем Чианджуре, где погибло большинство людей, а также сотрясало жилые дома в Джакарте. В районе Чианджура сошло несколько оползней. Были повреждены десятки зданий, в том числе школа-интернат, больница и другие общественные учреждения.
По словам местного жителя Германа Сухермана, в одной больнице было насчитано 20 погибших и 300 раненых, и это число, вероятно, будет расти по мере того, как будут обследованы новые здания. Он сказал, что родственники пострадавших собрались в городской больнице Саянг.
"В настоящее время в этой больнице мы оказываем помощь людям, находящимся в чрезвычайном положении. Из деревень в больницу продолжают приезжать машины скорой помощи. В деревнях есть много семей, которые не были эвакуированы", - сказал он.
Метеорологическое агентство страны предупредило жителей, проживающих вблизи места землетрясения, чтобы они остерегались новых толчков.
"Мы призываем людей пока оставаться вне зданий, так как возможны афтершоки", - сказал глава метеорологического агентства Индонезии Двикорита Карнавати.
Следует отметить, что Индонезия часто подвергается сейсмической и вулканической активности из-за своего расположения на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
Ранее землетрясение в Китае привело к гибели десяти человек.
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