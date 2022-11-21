Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Ноября
+12...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.55 KZT
  • €1 = 473.93 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Мощное землетрясение в Индонезии: погибли более 50 человек

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Мощное землетрясение в Индонезии: погибли более 50 человек
Фото:twitter.com/PhoenixCNE_News
В результате сильного землетрясения в Индонезии погибли по меньшей мере 56 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Западной Яве, недалеко от города Чианджур, расположенного в 72 километрах к югу от столицы Джакарты. Более 700 человек получили ранения.

Землетрясение вызвало оползень и обрушение зданий в сильно пострадавшем Чианджуре, где погибло большинство людей, а также сотрясало жилые дома в Джакарте. В районе Чианджура сошло несколько оползней. Были повреждены десятки зданий, в том числе школа-интернат, больница и другие общественные учреждения.

По словам местного жителя Германа Сухермана, в одной больнице было насчитано 20 погибших и 300 раненых, и это число, вероятно, будет расти по мере того, как будут обследованы новые здания. Он сказал, что родственники пострадавших собрались в городской больнице Саянг.

"В настоящее время в этой больнице мы оказываем помощь людям, находящимся в чрезвычайном положении. Из деревень в больницу продолжают приезжать машины скорой помощи. В деревнях есть много семей, которые не были эвакуированы", - сказал он.

Метеорологическое агентство страны предупредило жителей, проживающих вблизи места землетрясения, чтобы они остерегались новых толчков.

"Мы призываем людей пока оставаться вне зданий, так как возможны афтершоки", - сказал глава метеорологического агентства Индонезии Двикорита Карнавати.

Следует отметить, что Индонезия часто подвергается сейсмической и вулканической активности из-за своего расположения на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

Ранее землетрясение в Китае привело к гибели десяти человек.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика