Дональда Трампа снова обвинили в изнасиловании

Американская журналистка и писательница Джин Кэрролл, ранее обвинившая экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, подала против политика новый иск, передает Tengrinews.kz.
Кэрролл подала документы в Нью-Йорке, поскольку там вступил в силу закон, позволяющий жертвам сексуального насилия подавать иски в связи с нападениями, которые случились несколько десятилетий назад. В своем новом заявлении Кэрролл утверждает, что Трамп нанес ей побои, пока насиловал, и что экс-президент оклеветал ее, когда начал отрицать обвинения в изнасиловании.
Три года назад Кэрролл обвинила экс-президента в том, что он пытался ее изнасиловать в 1990-е годы. По словам Кэррол, она не сообщила о нападении в полицию, но рассказала двум близким друзьям. Двое ее друзей подтвердили ее рассказ. Белый дом тогда выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения, назвав их "совершенно ложной и нереальной историей". Сам Трамп также отверг обвинения, заявив, что Кэрролл была "не в его вкусе".
Журналистка намерена получить компенсацию от Трампа. Но ее размер не уточняется.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на президентских выборах 2024 года. Заявление Трамп сделал в Мар-а-Лаго в Палм-Бич на выступлении перед своими сторонниками.
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