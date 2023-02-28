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Kia представила в Казахстане электромобиль EV6

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Kia представила в Казахстане электромобиль EV6
Фото с сайта informburo.kz
Официальный дистрибьютор Kia в РК в составе компании Allur представил в Казахстане полностью электрический высокотехнологичный кроссовер Kia EV6.

Он уже успел стать лауреатом множества престижных международных наград, в том числе 2022 Best of the Best car design от Red Dot, 2022 German Premium Car of the Year и 2022 European Car of the Year. Также Kia EV6 удостоен высшей оценки 5 звезд по итогам краш-тестов ведущей независимой организации Euro NCAP.

EV6 – первая модель Kia, разработанная на специальной электромобильной платформе E-GMP. Эта высокотехнологичная платформа позволяет EV6 избежать компромиссов, с которыми сталкиваются электрокары, созданные на платформах, изначально предназначенных для авто с двигателями внутреннего сгорания. В результате EV6 имеет лучшее в своем классе внутреннее пространство, впечатляющий запас хода более – 500 км и технологию сверхбыстрой зарядки под напряжением 800 Вольт, благодаря которой тяговую батарею увеличенной емкости можно подзарядить с 10 до 80% всего за 18 минут.

Kia EV6 выполнен в новой философии дизайна "Единство противоположностей" – его облик сочетает эффектные стилистические элементы и притягательные скульптурные формы. Кузов имеет высокую аэродинамическую проработку. Просторный салон EV6 лаконичен и технологичен. Например, одним из наиболее заметных элементов интерьера стал изогнутый экран, объединивший высококачественные 12,3-дюймовые дисплеи панели приборов и системы мультимедиа. А тонкие и легкие кресла отделаны эко-кожей.

В Казахстане Kia EV6 предложен с двумя электромоторами (по одному для каждой оси) общей отдачей 325 л.с. и 605 Н•м, полным приводом и тяговой батареей увеличенной емкости в 77,4 кВт. До 100 км/ч такой EV6 разгоняется за 5,2 секунды.

Новинка доступна в двух богатых комплектациях – Earth и GT Line, помимо прочего, включающих адаптивные матричные LED-фары, проекцию приборов на лобовое стекло, премиум-аудиосистему Meridian, систему кругового обзора, вентиляцию передних сидений, девять подушек безопасности, а также комплекс ассистентов водителя Drive Wise, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go.

На Kia EV6 в Казахстане действует заводская гарантия: 5 лет или 150 000 км пробега.


Источник: informburo.kz
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