Кыргызстан обратился сразу к шести странам из-за ситуации с поставками топлива

Кабинет министров Кыргызстана официально обратился к Казахстану и еще пяти государствам с просьбой обеспечить стабильные поставки горюче-смазочных материалов на фоне жесткой турбулентности и дефицита на региональном энергетическом рынке, сообщает Lada.kz.

Фото: centralasianlight.org

Диверсификация в условиях кризиса

Министерство энергетики Кыргызской Республики направило официальные запросы в профильные ведомства Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Главная цель масштабных дипломатических переговоров — в экстренном порядке расширить международное сотрудничество и диверсифицировать каналы импорта нефти и нефтепродуктов. В условиях меняющейся конъюнктуры Бишкек пытается застраховать внутренний рынок от дефицита, ища альтернативы традиционным логистическим цепочкам.

Мировое давление и ближневосточный фактор

В Минэнерго КР открыто признают, что республика критически зависит от импорта ГСМ, из-за чего любые колебания на мировых биржах бьют по карманам местных потребителей. Ситуацию серьезно усугубляют эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, системные сбои в международной логистике и затяжной рост мировых цен на сырую нефть. Власти подчеркивают, что кризис носит внешний характер, однако его последствия напрямую угрожают стабильности центральноазиатского региона.

Внутренние резервы и запуск нефтепереработки

На текущий момент ситуация в стране остается контролируемой: сформирован необходимый стратегический запас топлива, а текущее снабжение осуществляется строго по графику ранее подписанных контрактов. Тем не менее, осознавая долгосрочные риски, Бишкек форсирует программу импортозамещения. Руководству госкомпании «Кыргызнефтегаз» и крупнейшего нефтеперерабатывающего завода «Джунда» уже дано жесткое поручение в кратчайшие сроки нарастить собственное производство бензина и дизельного топлива для максимального закрытия внутренних нужд. Параллельно с этим правительство ведет непрерывный мониторинг цен на АЗС и проводит антикризисные встречи с крупными нефтетрейдерами.