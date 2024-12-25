Жители Актау несут цветы к консульству Азербайджана

Актаусцы возлагают цветы к зданию консульства Азербайджана в память о погибших в авиакатастрофе, сообщает lada.kz.

стоп-кадр из видео lada.kz

Несмотря на то, что точное количество жертв пока не озвучено, жители областного центра в знак солидарности приносят цветы в зданию консульства Азербайджана.

Десятки людей откликнулись на призыв о сдаче донорской крови для пострадавших рейса Баку - Грозный.

Напомним, вблизи аэропорта Актау разбился самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines. На место происшествия выехали спасатели, стало известно о наличии выживших в авиакатастрофе. К городскому моргу привезли тела погибших. Авиакомпания организовала горячую линию. Управление здравоохранение опубликовало список пострадавших в авиакатастрофе, за жизни которых борются казахстанские врачи. Жителей Мангистау призвали стать донорами крови для пострадавших. В связи с трагедией в Актау отменили все общегородские праздничные мероприятия. Стало известно, во сколько вылетел рейс из Баку и когда он должен был приземлиться в Грозном.