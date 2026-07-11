В Актау с августа повысят тариф на передачу электроэнергии

В областном центре изменится тариф на регулируемую услугу по передаче электрической энергии. Стоимость передачи одного киловатт-часа вырастет более чем на один тенге, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

ГКП «Актауское управление электрических сетей» уведомило потребителей о предстоящем изменении тарифа на услуги по передаче электроэнергии. Согласно информации предприятия, с 1 августа тариф составит 5,57 тенге за 1 кВт/ч без учета НДС. В настоящее время стоимость услуги составляет 4,43 тенге за 1 кВт/ч.

В коммунальном предприятии пояснили, что пересмотр тарифа связан с окончанием срока действия тарифов, которые были утверждены на пятилетний период.

Новый тариф начнет действовать с 1 августа и будет применяться при расчете стоимости услуги по передаче электрической энергии.