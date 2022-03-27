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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 501

Режиссер скандального фильма из Актау объявил новый кастинг

Автор запрещенного к прокату фильма «Құдық» Канат Майлыбаев начал работу над новым кинопроектом.

Режиссер Канат Майлыбаев
На этот раз, по словам Каната Майлыбаева, он планирует снять драматический сериал в стиле арт-хаус на русском и казахском языках исключительно для показа на YouTube лицам старше 21 года. Сценарий пока он держит в секрете. Главная его цель - это пропаганда творчества в нашем регионе.

1 апреля режиссер проводит кастинг в Актау.

На сегодня в Telegram-канале Каната Майлыбаева подали заявки уже более 120 человек в возрасте от 18 до 35 лет из Алматы, Тараза, Актобе, Атырау, Уральска, Кулсары, Жанаозена и Актау.

Для предоставления помещения на время проведения кастинга режиссер обратился в управление культуры, но ответа пока не поступило.

- Кастинг только для смелых, дерзких, креативных и нестандартных личностей, которые готовы сняться в новом проекте. Надеемся, на этот раз наше творчество и наши молодые таланты увидит и оценит весь Казахстан, - отметил Канат Майлыбаев.


По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (747) 955 0459.



Ранее сообщалось, что актауский режиссер Канат Майлыбаев снял любовную драму «Құдық». Показ фильма был запланирован в прошлом месяце, 19 февраля, в кинотеатре одного из торгово-развлекательных центров. Однако за два дня до премьеры режиссеру сообщили о том, что его картина запрещена к показу.

В управлении культуры, архивов и документации Мангистауской области заявили, что для официального показа художественного фильма требуется прокатное удостоверение Министерства культуры и спорта.

Режиссер скандального фильма из Актау объявил новый кастинг


Несмотря на это, запрещенный к прокату фильм покажут на кинофестивале в Японии.

Какую несёт идею кинокартина, рассказал автор и режиссёр.



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Комментарии ( 2 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 19:32
Kain-Livesy,в том что заяву написал на ёкимат и даже на ЛАДЕ писали об этом
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:40
А в чем скандал то?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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