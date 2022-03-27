Режиссер скандального фильма из Актау объявил новый кастинг

- Кастинг только для смелых, дерзких, креативных и нестандартных личностей, которые готовы сняться в новом проекте. Надеемся, на этот раз наше творчество и наши молодые таланты увидит и оценит весь Казахстан, - отметил Канат Майлыбаев.

На этот раз, по словам Каната Майлыбаева, он планирует снять драматический сериал в стиле арт-хаус на русском и казахском языках исключительно для показа на YouTube лицам старше 21 года. Сценарий пока он держит в секрете. Главная его цель - это пропаганда творчества в нашем регионе.1 апреля режиссер проводит кастинг в Актау.На сегодня в Telegram-канале Каната Майлыбаева подали заявки уже более 120 человек в возрасте от 18 до 35 лет из Алматы, Тараза, Актобе, Атырау, Уральска, Кулсары, Жанаозена и Актау.Для предоставления помещения на время проведения кастинга режиссер обратился в управление культуры, но ответа пока не поступило.Ранее сообщалось , что актауский режиссер Канат Майлыбаев снял любовную драму «Құдық». Показ фильма был запланирован в прошлом месяце, 19 февраля, в кинотеатре одного из торгово-развлекательных центров. Однако за два дня до премьеры режиссеру сообщили о том, что его картина запрещена к показу.В управлении культуры, архивов и документации Мангистауской области заявили , что для официального показа художественного фильма требуется прокатное удостоверение Министерства культуры и спорта.Несмотря на это, запрещенный к прокату фильм покажут на кинофестивале в Японии.Какую несёт идею кинокартина, рассказал автор и режиссёр.