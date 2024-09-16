Спасатели Мангистау продолжают ликвидацию тления мусора на полигоне

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистау сообщали, что на полигоне происходит тление мусора на предварительной площади 400 квадратных метров. Проводятся рекультивационные и проливочные работы.

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По данным ведомства, сегодня, 16 сентября, на мусорном полигоне Мангистауская область, в 2,5 километрах от села Баянды, происходит тление мусора на предварительной площади 400 квадратных метров. Полиггон находится на балансе ГКП «Маңғыстау Жылу», общая площадь полигона - 25 гектаров, глубина - 13 метров.

На данный момент на полигоне работают от ДЧС 13 человек личного состава и пять единиц техники, МИО - 14 единиц техники, семь самосвалов, четыре погрузчика, один бульдозер, два водовоза и 17 работников. Проводятся рекультивационные и проливочные работы. Задымления и запаха гари на текущий период в городе не наблюдается. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации (КУИ), - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Спасатели также отметили, что погода в данном районе ясная, без осадков, температура воздуха +13 градусов, ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Напомним, сообщения от горожан о неприятном запахе распространяются с утра 15 сентября. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлинском районе происходит тление мусора на предварительной площади 800 квадратных метров. Видео последствий пожара предоставили спасатели. В департаменте экологии не смогли произвести замеры воздуха на определение вредных веществ. В связи с непогодой, как уверяют чиновники, образуется биогаз и огонь разгорается вновь.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.

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