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13.02.2025, 13:18

Каспий окрасился в кроваво-красный цвет в Актау

Экология 0 21 970 Наталья Вронская

Природное явление жители Актау запечатлели, прогуливаясь по побережью Каспийского моря. Побережье в 1А микрорайоне окрасилось в красный цвет. Директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин прокомментировал ситуацию.

Фото: @112_aktau / Instagram
Фото: @112_aktau / Instagram

Кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.

Подобное заметили и жители села Акшукур.

Ясность в дело внес руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

Это явление происходит каждый год. Такой окрас воде придают диатомовые водоросли. Видимо, из-за сильной разницы температур. Для экологии это безвредно, - заверил эксперт.

Специалисты из департамента экологии Мангистауской области даже взяли пробы воды, чтобы убедиться в том, что водоему ничего не угрожает.

Экологи Мангистауской области 12 февраля текущего года взяли пробу морской воды из-за красной окраски Каспийского моря. В рамках исследования проводится анализ наличия или отсутствия в составе морской воды химических веществ и нефтепродуктов. Результат будет сообщен дополнительно. Отметим, что кадры с таким явлением ежегодно распространяются в социальных сетях, - сообщили в ведомстве.

Цветение водорослей – не редкое явление. Ранее экологи региона рассказывали, что красный оттенок воде придают диатомовые водоросли. Они безвредны и безопасны для рыб. Это естественный природный процесс.

Подобные ситуации наблюдались в феврале 2020 года на набережной посёлка Приморский, в 2017 году – на набережной 9А микрорайона.

В 2018 году на набережной 1 микрорайона, от гостиницы «Шагала» до пляжа «Нур плаза», вода в море также окрасилась в красный цвет.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
termesso
termesso
В заголовке можно было написать "вишнёво-красный", "малиново-красный", "рябиново-красный", какой угодно, без кровавого акцента.
13.02.2025, 11:06
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