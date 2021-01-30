Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» начнется в марте

Фото из архива Lada.kz
План работ по проведению рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» представили во время выездного совещания с участием министра экологии. По словам Бакытжана Качакова, заместителя акима Мангистауской области, первый этап начнется уже в марте.
- Процесс рекультивации займет около трех лет. На сегодня ведется работа по созданию зеленой защитной зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата». С 2015 по 2020 год высажено около 239 тысяч саженцев саксаула. Высаживание будет продолжено до полного ограждения обочин токсичного озера зеленым защитным поясом. Объявлен конкурс на высадку саженцами еще 40 гектаров, - сообщили в пресс-службе.
К работам приступит акционерное общество «Павлодарский речной порт». Ранее судебная коллегия установила, что у компании не было необходимой лицензии, но Верховный суд удовлетворил поданные кассационные жалобы и одобрил работу предприятия над проектом рекультивации.
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 гектаров земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Позже, в этом же году, конкурс на проведение рекультивации выиграло АО «Павлодарский речной порт», но суд постановил, что у компании не было необходимой лицензии.
В начале 2021 года стало известно, что вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года планируют создать защитную зеленую зону площадью 150 гектаров.
- Процесс рекультивации займет около трех лет. На сегодня ведется работа по созданию зеленой защитной зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата». С 2015 по 2020 год высажено около 239 тысяч саженцев саксаула. Высаживание будет продолжено до полного ограждения обочин токсичного озера зеленым защитным поясом. Объявлен конкурс на высадку саженцами еще 40 гектаров, - сообщили в пресс-службе.
К работам приступит акционерное общество «Павлодарский речной порт». Ранее судебная коллегия установила, что у компании не было необходимой лицензии, но Верховный суд удовлетворил поданные кассационные жалобы и одобрил работу предприятия над проектом рекультивации.
Напомним, в 2013 году ученые национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зеленой зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Ата» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зеленый пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 гектаров земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Позже, в этом же году, конкурс на проведение рекультивации выиграло АО «Павлодарский речной порт», но суд постановил, что у компании не было необходимой лицензии.
В начале 2021 года стало известно, что вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года планируют создать защитную зеленую зону площадью 150 гектаров.