За распространение едкого химического запаха в Актау оштрафовали несколько предприятий

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В департаменте экологии по Мангистауской области рассказали о расследовании инцидента, который произошёл в декабре 2020 года в Актау. Тогда в городе появился едкий химический запах, на который жаловались горожане.
По итогам проверок на нескольких предприятиях выявлены нарушения в несоблюдении экологических требований, в части по превышению нормативов эмиссии в окружающую среду.
- Были проверены такие предприятия как АО «КазАзот», ТОО «Каспий битум», АО «КазТрансОйл», ТОО «Мангыстау Ойл Рефайнинг»
на предмет причастности к появлению и распространению едкого запаха в Актау. В настоящее время проверяется АО «СЭЗ «Морпорт Актау», - сообщает пресс-служба департамента экологии по Мангистауской области.
Общая сумма штрафов и причинённого ущерба окружающей среде насчитывается порядка 10 миллионов тенге. После того, как предприятиям выписали штрафы, компании решили оспорить решение ответственных органов.
- Не согласившись с наложенными штрафами проверенные предприятия обратились в суд, в связи с чем пока идёт судебное разбирательство. О принятых решениях будет сообщено дополнительно, - добавили в ведомстве.
Напомним, 25 декабря многие жители Актау жаловались на появление химического запаха в воздухе. Позже стало известно, что сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в Актау.
В социальных сетях горожане выдвигали разные версии, кто-то посчитал, что запах - это результат работы завода «КазАзот».
Позже в «КазАзот» прокомментировали жалобы жителей Актау на запах. По словам работников завода, на предприятии используют передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Коллектив АО «КазАзот» выражал готовность принять участие в комплексной проверке предприятия.
В свою очередь, Caspi Bitum также отрицал какую-либо причастность к распространению запаха.
По итогам проверок на нескольких предприятиях выявлены нарушения в несоблюдении экологических требований, в части по превышению нормативов эмиссии в окружающую среду.
- Были проверены такие предприятия как АО «КазАзот», ТОО «Каспий битум», АО «КазТрансОйл», ТОО «Мангыстау Ойл Рефайнинг»
на предмет причастности к появлению и распространению едкого запаха в Актау. В настоящее время проверяется АО «СЭЗ «Морпорт Актау», - сообщает пресс-служба департамента экологии по Мангистауской области.
Общая сумма штрафов и причинённого ущерба окружающей среде насчитывается порядка 10 миллионов тенге. После того, как предприятиям выписали штрафы, компании решили оспорить решение ответственных органов.
- Не согласившись с наложенными штрафами проверенные предприятия обратились в суд, в связи с чем пока идёт судебное разбирательство. О принятых решениях будет сообщено дополнительно, - добавили в ведомстве.
Напомним, 25 декабря многие жители Актау жаловались на появление химического запаха в воздухе. Позже стало известно, что сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в Актау.
В социальных сетях горожане выдвигали разные версии, кто-то посчитал, что запах - это результат работы завода «КазАзот».
Позже в «КазАзот» прокомментировали жалобы жителей Актау на запах. По словам работников завода, на предприятии используют передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Коллектив АО «КазАзот» выражал готовность принять участие в комплексной проверке предприятия.
В свою очередь, Caspi Bitum также отрицал какую-либо причастность к распространению запаха.