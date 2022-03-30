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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 602

ДТП на автомойке в Жанаозене: Что грозит виновнику аварии?

В отношении сбившего работницу автомойки водителя ведётся досудебное расследование, сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области Калдымурат Айгараков.

Фото очевидцев
По информации Калдымурата Айгаракова, правоохранители ведут расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Виновнику ДТП может грозить штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

В Жанаозенской многопрофильной городской больнице сообщили, что на сегодня, 30 марта, состояние пострадавшей девушки улучшилось. Ей провели операцию на вторую ногу.

Напомним, инцидент произошёл утром 22 марта на автомойке «Empire» в Жанаозене.

В полиции сообщили, что водитель Kia Rio после ДТП влетел на автомойку и сбил работницу.

Как позже выяснилось, сотруднице автомойки ампутировали ногу.

Состояние её здоровья медики оценивали как тяжёлое.

В эти выходные сообщалось, что у неё наблюдается положительная динамика. Девушка получает лечение в реанимационном отделении.






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