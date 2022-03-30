ДТП на автомойке в Жанаозене: Что грозит виновнику аварии?

Фото очевидцев
По информации Калдымурата Айгаракова, правоохранители ведут расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Виновнику ДТП может грозить штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
В Жанаозенской многопрофильной городской больнице сообщили, что на сегодня, 30 марта, состояние пострадавшей девушки улучшилось. Ей провели операцию на вторую ногу.
Напомним, инцидент произошёл утром 22 марта на автомойке «Empire» в Жанаозене.
В полиции сообщили, что водитель Kia Rio после ДТП влетел на автомойку и сбил работницу.
Как позже выяснилось, сотруднице автомойки ампутировали ногу.
Состояние её здоровья медики оценивали как тяжёлое.
В эти выходные сообщалось, что у неё наблюдается положительная динамика. Девушка получает лечение в реанимационном отделении.
Виновнику ДТП может грозить штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
В Жанаозенской многопрофильной городской больнице сообщили, что на сегодня, 30 марта, состояние пострадавшей девушки улучшилось. Ей провели операцию на вторую ногу.
Напомним, инцидент произошёл утром 22 марта на автомойке «Empire» в Жанаозене.
В полиции сообщили, что водитель Kia Rio после ДТП влетел на автомойку и сбил работницу.
Как позже выяснилось, сотруднице автомойки ампутировали ногу.
Состояние её здоровья медики оценивали как тяжёлое.
В эти выходные сообщалось, что у неё наблюдается положительная динамика. Девушка получает лечение в реанимационном отделении.
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