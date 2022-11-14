Развращение малолетней и насильственные действия: дело передано в суд по уголовным делам Мангистауской области

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Ажар Абдил сообщила, что расследование уголовного дела в отношении подозреваемого окончено, прокуратура Актау утвердила обвинительное заключение.
- Дело передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области. Дело будет рассматривать сам председатель суда Досетов И.Р, - сказала Ажар Абдил.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Расследование уголовного дела завершено. Следователем были собраны все доказательства. Дело передано прокурору на изучение.
- Дело передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области. Дело будет рассматривать сам председатель суда Досетов И.Р, - сказала Ажар Абдил.
Напомним, в фонде «НеМолчи.kz» ранее сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Расследование уголовного дела завершено. Следователем были собраны все доказательства. Дело передано прокурору на изучение.
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