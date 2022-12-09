Сбили двоих детей: на месте смертельного ДТП установят светофор

фото очевидца
Устанавливать светофор уже начали.
- Работы по установке светофора будут завершены до конца следующей недели, - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31А и 31Б. На этом месте 29 ноября произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Terra совершил наезд на двух маленьких девочек и женщину. В результате одна из пострадавших погибла.
Водителю Nissan X-Terra 67 лет. Он находится под подпиской о невыезде.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
- Работы по установке светофора будут завершены до конца следующей недели, - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31А и 31Б. На этом месте 29 ноября произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Terra совершил наезд на двух маленьких девочек и женщину. В результате одна из пострадавших погибла.
Водителю Nissan X-Terra 67 лет. Он находится под подпиской о невыезде.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
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