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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 12

Сбили двоих детей: на месте смертельного ДТП установят светофор

Полиция Мангистау приняла решение об установке светофора на месте ДТП, где сбили двух девочек, одна из которых погибла на месте аварии. Речь идет о дороге между микрорайонами 31А и 31Б. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

фото очевидца
Устанавливать светофор уже начали.

- Работы по установке светофора будут завершены до конца следующей недели, - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31А и 31Б. На этом месте 29 ноября произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Terra совершил наезд на двух маленьких девочек и женщину. В результате одна из пострадавших погибла.

Водителю Nissan X-Terra 67 лет. Он находится под подпиской о невыезде.

Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.



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