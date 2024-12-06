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06.12.2024, 10:22

Причины самоподжога мужчины в Актау: состояние пострадавшего крайне тяжелое

Происшествия 0 5 364 Лиана Рязанцева

Врачи рассказали о состоянии совершившего самоподжог у акимата в Актау мужчины.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

По данным пресс-службы многопрофильной областной больницы, сегодня, 6 декабря, по состоянию на 9:50, состояние пациента оценивается крайне тяжелым.

 Гемодинамика на инотропной поддержке, сознание - медикаментозная седация, подключен к искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Врачи отметили, что планируется очная консультация реаниматолога и комбустиолога из Национального координационного центра экстренной медицины (Астана).

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил в социальной сети, что ему удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

 Мужчина работал в Samruk Buissnes Academy, в проекте строительства опреснительного завода "Токмак" компании ОКК. Так, объем работы был окончен (изначально всем кандидатам на трудоустройство через ЧУ «Samruk Bussines Academy» в проект «Строительство опреснительного завода в местности Токмак» было объявлено, что работа является временной сроком на 1 год), по окончании контракта, уже бывший работник, начал бастовать, требуя, чтобы его приняли в штат ОКК, апеллируя к тому, что у него полно кредитов, которые он не может обслуживать. Хотя со стороны акимата области предлагали ему работу в КЖСА, опреснительном заводе «Каспий». Мужчина остался недоволен предложенными вакансиями и начал требовать встречи с акимом области для того, чтобы тот решил его проблему с трудоустройством в ОКК, в противном случае он грозился поджечь себя, - высказался Азамат Сарсенбаев.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема с акимом региона, однако получил отказ, после чего он совершил поджог в холле областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.

В сети активно распространяется информация о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
БО
БО
С такими ожогами у нас не живут ,это будет чудо,если останется жив...
06.12.2024, 13:33
Ingul
Ingul
Самоубийство - большой грех. Хотя иногда обстоятельства могут подталкивать к самоубийству. Но, может быть, на том свете, за это, будет еще более тяжкое наказание.
06.12.2024, 10:38
babe
babe
При таком состоянии , объеме ожога будет чудом остаться в живых
06.12.2024, 09:37
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