Причины самоподжога мужчины в Актау: состояние пострадавшего крайне тяжелое

фото из архива Lada.kz

По данным пресс-службы многопрофильной областной больницы, сегодня, 6 декабря, по состоянию на 9:50, состояние пациента оценивается крайне тяжелым.

Гемодинамика на инотропной поддержке, сознание - медикаментозная седация, подключен к искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Врачи отметили, что планируется очная консультация реаниматолога и комбустиолога из Национального координационного центра экстренной медицины (Астана).

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил в социальной сети, что ему удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Мужчина работал в Samruk Buissnes Academy, в проекте строительства опреснительного завода "Токмак" компании ОКК. Так, объем работы был окончен (изначально всем кандидатам на трудоустройство через ЧУ «Samruk Bussines Academy» в проект «Строительство опреснительного завода в местности Токмак» было объявлено, что работа является временной сроком на 1 год), по окончании контракта, уже бывший работник, начал бастовать, требуя, чтобы его приняли в штат ОКК, апеллируя к тому, что у него полно кредитов, которые он не может обслуживать. Хотя со стороны акимата области предлагали ему работу в КЖСА, опреснительном заводе «Каспий». Мужчина остался недоволен предложенными вакансиями и начал требовать встречи с акимом области для того, чтобы тот решил его проблему с трудоустройством в ОКК, в противном случае он грозился поджечь себя, - высказался Азамат Сарсенбаев.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема с акимом региона, однако получил отказ, после чего он совершил поджог в холле областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.

В сети активно распространяется информация о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.