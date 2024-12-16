Самоподжог у акимата в Актау: что известно о состоянии пострадавшего?

Фото автора

В центре общей реанимации корреспонденту Lada.kz сообщили, что на сегодня, 16 декабря, пациент также находится в крайнем тяжелом состоянии.

В целях поддержание дыхания мужчина по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.

Медики прогнозов пока не дают.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил поджог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившим самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.